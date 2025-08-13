Junior Regulatory Affairs Coordinator
2025-08-13
Nu söker vi en Regulatory Affairs Coordinator till ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder, ett väletablerat bolag inom Life Science. Här får du en nyckelroll i det globala arbetet med att säkerställa regulatorisk efterlevnad och produkternas marknadsskydd.
Som konsult hos QRIOS Life Science är detta ditt första uppdrag hos vår kund - men långt ifrån din sista möjlighet att utvecklas.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Skapa och underhålla regulatorisk dokumentation
• Förbereda och stödja ansökningar om produktändringsregistreringar
• Utvärdera regulatoriska förändringars påverkan på verksamheten
• Delta i framtagning av rapporter, presentationsmaterial och utbildningsinsatser
• Sammanställa material för licensförnyelser och årliga registreringar
• Stötta aktiviteter kring ändringar i märkning, tillverkning, marknadsföring och kliniska protokoll
• Fungera som kontaktperson för regulatoriska frågor internt och externt
Vem är du?
• Naturvetenskaplig högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis biomedicin, molekylärbiologi, farmaci, bioteknik eller liknande.
• 1-3 års erfarenhet från arbete inom medicinteknik/IVD eller läkemedel - Regulatory affairs, kvalitet (QA/QC) eller liknande.
• God förståelse för regulatoriska och vetenskapliga principer
• Flytande engelska och goda kunskaper i svenska
• Erfarenhet av databaser som SAP, Agile eller Trackwise är meriterande
Du trivs i en roll där du får kombinera detaljfokus med tvärfunktionellt samarbete, och du är inte rädd för att ta initiativ och driva frågor framåt med hög kvalitet.
Om verksamheten
Vi på QRIOS är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
QRIOS MINDS GO FURTHER.
