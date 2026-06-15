Junior provningsingenjör till Intertek
Intertek Semko AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du arbeta praktiskt med teknik i en internationell miljö där kvalitet, säkerhet och utveckling står i fokus?
På enheten Appliances provas allt från kommersiella elektriska verktyg, avancerad kontroll- och styrutrustning. Vi utför provningar på allt inom hushålls-, kommersiella och professionella produkter.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med produkter som används av människor världen över – och bidra till att de uppfyller gällande säkerhetskrav innan de når marknaden.
Om rollen
I rollen som provningsingenjör arbetar du praktiskt i våra laboratorier med provning och verifiering av kunders produkter. Våra kunder finns både i Sverige och internationellt, och produkterna varierar från konsumentprodukter till mer avancerad teknisk utrustning.
Du kommer bland annat att:
Utföra praktiska provningar och säkerhetstester i labbmiljö
Analysera och dokumentera provningsresultat
Lära dig arbeta mot internationella standarder och regulatoriska krav
Skriva rapporter och teknisk dokumentation
Samarbeta nära erfarna ingenjörer och projektledare
Arbetet sker i projektform där du successivt får möjlighet att ta större ansvar i takt med att du utvecklas i rollen.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs med att kombinera praktiskt arbete med problemlösning.
Vi tror att du:
Har en teknisk utbildning inom el, elektronik eller liknande alternativt praktisk erfarenhet från el- eller teknikbranschen
Är nyfiken och vill utvecklas inom provning och certifiering
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Är strukturerad och har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt
För att trivas hos oss tror vi att du är positiv, samarbetsorienterad och ansvarstagande. Du tycker om att lära dig nya saker och uppskattar att arbeta i en miljö där teknik, kvalitet och kundfokus står i centrum.
Vi erbjuder
På Intertek blir du en del av ett globalt företag med lokal närvaro och hög teknisk kompetens. Här arbetar vi tillsammans för att skapa tryggare produkter och säkrare lösningar för människor världen över.
Du får:
Möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor
En varierad roll med både praktiskt och tekniskt arbete
Internationella kontaktytor och spännande kundprojekt
Ett öppet och hjälpsamt team med stort teknikintresse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837081-2052369". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intertek Semko AB
(org.nr 556024-0599), https://interteksemkoab.teamtailor.com
Torshamnsgatan 43 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Intertek Jobbnummer
9963308