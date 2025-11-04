Junior projektledare inom produktion
2025-11-04
Beskrivning I Stockholm söker vi en junior delprojektledare produktion som vill vara en viktig del i vår klients kundprojekt och säkerställa att produktionen levererar enligt projektdirektiv och projektplan.
Rollen innebär ett övergripande ansvar för planering, uppföljning och styrning av delprojektets aktiviteter och leveranser, där fokus ligger på att uppnå mål utan att fastna i detaljer. Du kommer att arbeta nära projektteam, produktprogramledare och linjechefer samt fungera som en central länk mellan produktion och kundprojektets styrning.
Arbetsuppgifter Som junior delprojektledare ansvarar du för att planera och följa upp delprojektets aktiviteter, tidplaner och leveranser samt hantera det budgetansvar som delegerats från kundprojektet. Du delegerar ansvar till projektmedlemmar inom ramen för projektplanen och säkerställer att avvikelser i tid, kostnad eller resultat hanteras och eskaleras. Rollen inkluderar utveckling och revidering av standardrutiner, implementering av förbättringar och insamling av nödvändig data från andra funktioner. Vid behov tar du ansvar för andra definierade arbetsuppgifter inom ditt kompetensområde, utbildar kollegor, genomför riskanalyser och säkerställer att Lessons Learned dokumenteras och följs upp. Du rapporterar regelbundet delprojektets status och problemområden och kommunicerar med berörda projekt och styrgrupper.Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
BS eller MSc i Engineering eller motsvarande med ledarskapserfarenhet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
1-3 års relevant arbetslivserfarenhet
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av projektledning inom produktion
Erfarenhet av budgetuppföljning och resursplanering
Erfarenhet av förbättringsarbete och implementering av nya arbetssätt Anställningsvillkor
Arbetstider: Dagtid, måndag till torsdag 06:00-15:00 samt fredagar 05:50-13:00
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Plats: Stockholm
Heltid på plats i kundens lokaler
Period: 2025-12-01 till 2026-09-30 8 (Mycket goda möjligheter till förlängning.)
Rollen kan kräva att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som junior delprojektledare produktion och vill vara med och driva spännande projekt framåt, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag. Här får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö, arbeta nära engagerade kollegor och bidra till projekt som verkligen gör skillnad - och samtidigt ha roligt på vägen!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Madeleine Minnered madeleine.minnered@qbemanning.se 0709703906 Jobbnummer
