Junior projektledare inom produktion

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Chefsjobb / Stockholm
2025-11-04


Visa alla chefsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Beskrivning I Stockholm söker vi en junior delprojektledare produktion som vill vara en viktig del i vår klients kundprojekt och säkerställa att produktionen levererar enligt projektdirektiv och projektplan.
Rollen innebär ett övergripande ansvar för planering, uppföljning och styrning av delprojektets aktiviteter och leveranser, där fokus ligger på att uppnå mål utan att fastna i detaljer. Du kommer att arbeta nära projektteam, produktprogramledare och linjechefer samt fungera som en central länk mellan produktion och kundprojektets styrning.
Arbetsuppgifter Som junior delprojektledare ansvarar du för att planera och följa upp delprojektets aktiviteter, tidplaner och leveranser samt hantera det budgetansvar som delegerats från kundprojektet. Du delegerar ansvar till projektmedlemmar inom ramen för projektplanen och säkerställer att avvikelser i tid, kostnad eller resultat hanteras och eskaleras. Rollen inkluderar utveckling och revidering av standardrutiner, implementering av förbättringar och insamling av nödvändig data från andra funktioner. Vid behov tar du ansvar för andra definierade arbetsuppgifter inom ditt kompetensområde, utbildar kollegor, genomför riskanalyser och säkerställer att Lessons Learned dokumenteras och följs upp. Du rapporterar regelbundet delprojektets status och problemområden och kommunicerar med berörda projekt och styrgrupper.

Publiceringsdatum
2025-11-04

Kvalifikationer

BS eller MSc i Engineering eller motsvarande med ledarskapserfarenhet


Flytande svenska och engelska i tal och skrift


1-3 års relevant arbetslivserfarenhet


Meriterande kvalifikationer:

Erfarenhet av projektledning inom produktion


Erfarenhet av budgetuppföljning och resursplanering


Erfarenhet av förbättringsarbete och implementering av nya arbetssätt



Anställningsvillkor

Arbetstider: Dagtid, måndag till torsdag 06:00-15:00 samt fredagar 05:50-13:00


Tjänstgöringsgrad: Heltid


Plats: Stockholm


Heltid på plats i kundens lokaler


Period: 2025-12-01 till 2026-09-30 8 (Mycket goda möjligheter till förlängning.)


Rollen kan kräva att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap.


Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som junior delprojektledare produktion och vill vara med och driva spännande projekt framåt, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag. Här får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö, arbeta nära engagerade kollegor och bidra till projekt som verkligen gör skillnad - och samtidigt ha roligt på vägen!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Madeleine Minnered
madeleine.minnered@qbemanning.se
0709703906

Jobbnummer
9588024

Prenumerera på jobb från Quattro Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB: