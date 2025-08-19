Junior Projekt Controller (konsultuppdrag)

The Finance Family AB / Controllerjobb / Stockholm
2025-08-19


Till en av våra kunder i Stockholm söker vi en junior projektcontroller för start under september. Uppdraget är minst 6 månader och under tiden blir du anställd av oss på The Finance Family.

Dina arbetsuppgifter
Uppföljning av kostnader och intäkter i våra internationell projekt
Delta i projektgenomgångar.
Delta i försäljningsprocessen av större projekt
Upprätta och underhålla projekt i SAP inkluderande registrering, avslut, kalkylregistrering, fakturering, workflowhantering.

Arbetsuppgifterna innefattar kontakter både externt och internt med kunder och projektledare samt övriga ekonomi organisationen

• Du har en ekonomisk utbildning och erfarenhet av liknande arbete.
• Erfarenhet av att arbeta med projekt i SAP
• Du är strukturerad och med förmåga att prioritera.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både skrift och tal.
• Som person är du initiativrik, social, noggrann och stresstålig.

Ersättning
Fast lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
The Finance Family AB (org.nr 559341-7321), https://financefamily.se/

Kontakt
Interim & Rekrytering
Patrik Kvarnlind
0738-581010

Jobbnummer
9466039

