Junior Projekt Controller (konsultuppdrag)
The Finance Family AB / Controllerjobb / Stockholm
2025-08-19
Till en av våra kunder i Stockholm söker vi en junior projektcontroller för start under september. Uppdraget är minst 6 månader och under tiden blir du anställd av oss på The Finance Family.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Uppföljning av kostnader och intäkter i våra internationell projekt
Delta i projektgenomgångar.
Delta i försäljningsprocessen av större projekt
Upprätta och underhålla projekt i SAP inkluderande registrering, avslut, kalkylregistrering, fakturering, workflowhantering.
Arbetsuppgifterna innefattar kontakter både externt och internt med kunder och projektledare samt övriga ekonomi organisationen
• Du har en ekonomisk utbildning och erfarenhet av liknande arbete.
• Erfarenhet av att arbeta med projekt i SAP
• Du är strukturerad och med förmåga att prioritera.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både skrift och tal.
• Som person är du initiativrik, social, noggrann och stresstålig. Ersättning
Fast lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Detta är ett heltidsjobb.
The Finance Family AB
Interim & Rekrytering
Patrik Kvarnlind 0738-581010 Jobbnummer
9466039