Junior Produktionscontroller - Onsite i Lund

Gigstep AB / Ekonomiassistentjobb / Lund
2025-09-29


Vi söker en junior Produktionscontroller till en ledande aktör inom livsmedelsindustrin.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Fabriksprestanda: Rapportera och analysera produktions-KPI:er (inklusive kostnader, resultat och timkostnad), jämföra mot budget och föreslå förbättringsåtgärder.

• Produktkalkylering: Beräkna faktiska produktkostnader och genomföra avvikelserapporter med förbättringsförslag.

• System & verktyg: Vara expert på SAP och Excel samt ha god vana av BI-verktyg.

• Controller-aktiviteter: Leda produktionskontrollaktiviteter såsom månadsstängning, kostnadskontroll och lagerkontroller; analysera investeringar och följa upp budget och resultat; säkerställa efterlevnad av interna rutiner och lagkrav.



Publiceringsdatum
2025-09-29

Dina personliga egenskaper
• Trivs med att arbeta självständigt

• Tar initiativ och söker information vid behov

• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska



Övrig information
• Arbetstid: 40 h/vecka

• Arbetsplats: Lund, Sverige (onsite)

• Start: 10 nov 2025

• Slut: 8 maj 2026, med möjlighet till förlägning

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag, urval sker löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9531646

