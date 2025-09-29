Junior Produktionscontroller - Onsite i Lund
2025-09-29
Vi söker en junior Produktionscontroller till en ledande aktör inom livsmedelsindustrin.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Fabriksprestanda: Rapportera och analysera produktions-KPI:er (inklusive kostnader, resultat och timkostnad), jämföra mot budget och föreslå förbättringsåtgärder.
• Produktkalkylering: Beräkna faktiska produktkostnader och genomföra avvikelserapporter med förbättringsförslag.
• System & verktyg: Vara expert på SAP och Excel samt ha god vana av BI-verktyg.
• Controller-aktiviteter: Leda produktionskontrollaktiviteter såsom månadsstängning, kostnadskontroll och lagerkontroller; analysera investeringar och följa upp budget och resultat; säkerställa efterlevnad av interna rutiner och lagkrav. Publiceringsdatum2025-09-29Dina personliga egenskaper
• Trivs med att arbeta självständigt
• Tar initiativ och söker information vid behov
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska Övrig information
• Arbetstid: 40 h/vecka
• Arbetsplats: Lund, Sverige (onsite)
• Start: 10 nov 2025
• Slut: 8 maj 2026, med möjlighet till förlägning
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag, urval sker löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9531646