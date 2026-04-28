Junior Prefab-konstruktör till Karlstad

2026-04-28


Vill du arbeta med konstruktion på riktigt och lära dig modellera byggnader som faktiskt blir verklighet?
Nu söker vi, tillsammans med vår samarbetspartner, en junior prefab-konstruktör som vill utvecklas inom ett tekniskt specialistområde där digital modellering möter byggteknik, precision och verkliga projekt.
Det här är en roll för dig som är tidigt i karriären och vill få en stark start tillsammans med erfarna konstruktörer i en miljö där du får lära dig hantverket från grunden.
Om rollen
Som junior prefab-konstruktör blir du en del av ett team som arbetar med projektering och modellering av prefabricerade bygglösningar, främst inom bostäder och kommersiella fastigheter.
Du kommer bland annat att arbeta med att:

Modellera prefablösningar i 3D, främst i Tekla (utbildning i Tekla ges av arbetsplatsen)

Arbeta med betongelement, armering och detaljerade konstruktionsmodeller

Säkerställa att modeller byggs korrekt utifrån toleranser, ritningar och tekniska krav

Stötta i projektering tillsammans med seniora konstruktörer

Successivt bygga upp kompetens inom prefab, konstruktion och digital modellering

Du får en strukturerad introduktion och arbetar nära kollegor som lär upp dig i både verktyg, arbetssätt och branschlogik.
Vi tror att du har
Högskoleingenjörsutbildning inom bygg, alternativt annan relevant byggteknisk utbildning

Intresse för konstruktion, modellering och tekniska detaljer

God datavana och lätt för att lära dig nya system

Ett noggrant och analytiskt arbetssätt

Goda kunskaper i svenska

Det är meriterande om du har erfarenhet av eller utbildning i:

Tekla Structures

Revit eller annan 3D-projektering

BIM/CAD

Prefab, betong eller konstruktionsprojektering

Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar att förstå hur saker fungerar, tycker om precision och vill bli riktigt bra inom ditt område.
För att trivas här tror vi också att du är:

Ödmjuk och prestigelös

Nyfiken och lärande

Hjälpsam och samarbetsorienterad

Strukturerad och noggrann

Tekniskt intresse och stark systemförståelse väger tungt, oavsett om det kommer från studier, CAD, problemlösning eller kanske till och med gaming.
Om vår samarbetspartner
De arbetar med kvalificerad byggkonstruktion i en platt och prestigelös organisation med korta beslutsvägar.
Här kombineras teknisk höjd med stark lagkänsla. Du får arbeta nära erfarna specialister i en miljö där du både kan utvecklas och påverka.

Övrig information
Placering: Karlstad Start: Enligt överenskommelse, gärna under sommaren Omfattning: Heltid Anställning: 7 månader via A-hub som konsult, sedan anställning av företaget
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan eller hör av dig om du vill veta mer.

Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Lagergrens gata 8 (visa karta)
652 26  KARLSTAD

Arbetsplats
A-hub

