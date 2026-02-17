Junior Mjukvaruutvecklare till Framtidens talangprogram!
2026-02-17
Är du junior mjukvaruutvecklare och brinner för inbyggda
system? Vill du utvecklas på ett företag med många spännande projekt och god
arbetsmiljö? Då är Framtidens Talangprogram tillsammans med RT-Labs en unik
möjlighet för dig!
Talangprogrammet innebär bland annatFramtidens Talangprogram tillsammans med RT- Labs kommer att
innehålla både kompetensutveckling genom flertal utbildningar under året.
Talangprogrammet är designat för dig som redo för att utvecklas och lära dig
ännu mer av både erfarna kollegor samt genom utbildningstillfällen. Du kommer
att ges goda förutsättningar att växa och trivas i starten av din karriär hos
vår kund RT-Labs.
Om rollen
Som Mjukvaruutvecklare inom Inbyggda System på RT-Labs får
du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i in-house-projekt inom flera olika
branscher.
Projekten varierar i längd, från några veckor till flera
månader och genomförs i team om 2-5 personer beroende på projektets omfattning.
Du kommer främst att arbeta med mjukvaruutveckling i C, med fokus på RT-Labs
egen mjukvaruplattform.
Tjänsten innebär arbete mot en bredd av kunder och projekt,
vilket ger goda möjligheter att lära sig nya tekniker och sätta sig in i olika
Publiceringsdatum2026-02-17
RT-Labs är ett utpräglat ingenjörsföretag som erbjuder
utveckling av inbyggda system mot flera olika företag och branscher. RT-Labs
har en egen plattform som utvecklingen sker i och de utför ca 80% av alla sina
projekt in-house.
Idag har RT-Labs kontor i Stockholm, Göteborg,
Malmö och Västerås. Företaget erbjuder dig som medarbetare en trivsam
arbetsmiljö. Du samarbetar alltid tätt ihop med dina kollegor och får gott om
tid på dig för att lösa dina arbetsuppgifter.
I rollen som Mjukvaruutvecklare mot Inbyggda System erbjuds
du många spännande arbetsuppgifter. Du erbjuds även en bra och stabil
arbetsgivare som är generösa med att arrangera roliga event och aktiviteter för
personalgruppen. Alla på RT-Labs är olika och det viktiga är att du har ett
stort intresse för inbyggda system!
Om dig
Du kommer att trivas på RT-Labs om du är en nyfiken och
lösningsorienterad person som drivs av att utvecklas långsiktigt i din roll. Vi
tror att du är prestigelös och trivs med att arbeta tillsammans med andra, där
du bidrar med energi och dynamik. Du tar gärna initiativ, är självgående och
har ett naturligt driv att ta dig an nya utmaningar.
Hos oss värdesätter vi personer som lär sig snabbt, tänker i
lösningar och som vill växa tillsammans med teamet.
Skallkrav
• Masterexamen inom
Datateknik/Elektroteknik/Mekatronik/Teknisk Fysik/Motsvarande
• God svenska och engelska i tal och skrift
• Stort intresse för inbyggda system och erfarenhet av
programmering i C/C++
Meriterande
• Hobbyprojekt
inom inbyggda system
• Kunskaper i Python
• Intresse för realtidssystem och
hemautomation.
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi
vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor
att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt
talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara
anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt
hos RT-Labs.
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Framtiden
• Intervju med Framtiden
• Första intervju med kunden
• Kodningstest
• Referenstagning
• Andra intervju med kunden
• Beslut om anställning Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Framtidens talangprogram
Genom Talangprogrammet får du bästa möjliga start på din
karriär. Väl ombord får du ett år där vi kommer att kombinera ditt dagliga
arbete med utbildning för att du ska växa både som individ och öka din tekniska
kompetens. Vi vill att du ska vara en del av vårt team under lång tid och
vi tror att det börjar med ett engagemang från oss, vi vill ge dig som
nyanställd ett år av utveckling samtidigt som vi har roligt genom vårt
Talangprogram.
Här kan du läsa mer: https://www.framtiden.com/talangprogram/rt-labs/
Fast lön Så ansöker du
