Junior Mechanical Designer / CAD-ingenjör
Soros Consulting AB / Sjukhusteknikerjobb / Lund Visa alla sjukhusteknikerjobb i Lund
2025-12-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Karlskrona
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 31 december 2026
Plats: Lund
Omfattning: 100 %
Språk: Engelska (obligatoriskt), svenska (meriterande)
Vi söker nu en junior Mechanical Designer/CAD-ingenjör som vill arbeta i en utvecklingsmiljö där konstruktion, förbättringsarbete och nära samarbete med interna team står i fokus. Uppdraget innebär att du stöttar olika agila team och bidrar till både produkt- och processutveckling genom effektiva, kvalitetssäkrade mekaniska lösningar.
Rollen passar dig som trivs med att utveckla komponenter, arbeta praktiskt i CAD-miljö och samtidigt hantera vissa repetitiva arbetsmoment med noggrannhet och engagemang. Du ser förbättringspotential i processer, tar initiativ och bidrar med idéer som effektiviserar arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Modellering och ritningsframtagning i CAD, främst av crease plates och verktyg
Utveckla metoder för att minska felkällor och automatisera repetitiva moment
Ta egna initiativ och arbeta proaktivt med förbättringsförslag
Definiera, designa och utveckla komponenter och lösningar i Creo, samt hantera slutrelease i SAP
Förbättra funktionalitet och prestanda hos mekaniska komponenter
Samverka med leverantörer och tillverkare inom mekanisk konstruktion
Stötta virtual engineering-teamet med parametriska Creo-modeller
Arbeta nära och stödja flera agila team
Utföra konstruktions- och CAD-relaterade arbetsuppgifter enligt behov
Krav på kompetens och erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av mekanisk konstruktion
Mycket goda kunskaper i Creo
Erfarenhet av att arbeta i SAP
God förståelse för tillverkningsmetoder och industriella processer
Erfarenhet av PDMLink är starkt meriterande
Förmåga att skapa exakta och tydliga tekniska ritningar
Flytande engelska i tal och skrift
Stark kommunikations- och samarbetsförmåga Publiceringsdatum2025-12-11Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är driven, nyfiken och engagerad
Trivs i en miljö där både innovation och repetitiva moment ingår
Har god teknisk förståelse och ett analytiskt arbetssätt
Tar initiativ och bidrar med förbättringar
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med att samarbeta i agila team och bygga goda relationer Övrig information
Onboarding omfattar drogtest före start
Uppdraget kräver full fysisk närvaro på arbetsplatsen i Lund
Intervjuer hålls i början av året
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9640493