Junior mättekniker till Malmö!

Är du precis i början av din karriär eller är nyexaminerad mättekniker som söker nästa steg i karriären? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vår kund brinner för att förenkla arbetsprocessen för sina kunder - från start till leverans. Med ett starkt team av kunniga och erfarna mättekniker levererar de alltid hög kvalitet, anpassat efter kundens behov.
Företaget är verksamt inom flera områden som:
Bygg och anläggning
Järnväg
Stomnät
Scanning
Med verksamhet över hela Sverige fortsätter företaget att växa - och nu söker de en skicklig mättekniker till regionen i Malmö!
Tjänsten är en direktrekrytering genom Futuria People, vilket innebär att du anställs direkt av företaget.
Om tjänsten
Som mättekniker kommer du att arbeta i projekt från början till slut. Du får en uppdragsbeskrivning, planerar ditt arbete och genomför sedan mätningen eller utsättningen.
Ditt ansvar omfattar:
Inmätning och bearbetning av mätdata
Förberedelse av underlag
Genomförande av utsättningar
Du kommer både arbeta självständigt och i team. Oavsett erfarenhetsnivå förväntas du bidra med ditt engagemang och din kompetens.
Uppdragen varierar - från inmätning och utsättning inom bygg och anläggning till projekteringsmätning för väg och järnväg.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet inom mätteknik
Har arbetat med bygg- och anläggningsmätning
Är van vid GNSS och totalstation
Är professionell, ansvarsfull och pålitlig
Är flexibel och lösningsorienterad
Innehar B-körkort
Du erbjuds:
En trygg anställning hos ett väletablerat företag som satsar på sina medarbetare
Förmånsbil
Privat sjukvårdsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Tillgång till förmånsportal via Benify
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Helsingborg / Malmö
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
