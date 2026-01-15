Junior Laboratorieassistent
Är du nyexaminerad från gymnasiet eller har något års arbetslivserfarenhet och nyfiken på laboratoriebranschen? Vill du ta ditt första steg in i arbetslivet och lära dig mer om hur kvalitetssäkring fungerar i praktiken? Då kan detta vara tjänsten för dig! Ansök idag, då vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en junior laboratorieassistent till vår kunds Quality Control-avdelning. Tjänsten passar dig som nyligen tagit studenten och har ett intresse för kemi, analys och laboratoriearbete. Quality Control-avdelningen arbetar nära kvalitetsavdelningen, produktion och logistik, med uppdraget att kvalitetssäkra hela flödet, från inkommande råvara till färdig produkt. I rollen kommer du bland annat att arbeta med rutinanalyser och provbehandling och med stöd från erfarna kollegor får du möjlighet att successivt ta mer ansvar i takt med att du utvecklas.
VI SÖKER DIG SOM: Har minst gymnasieexamen i naturvetenskap eller motsvarande
Har ett intresse för laboratoriearbete och kvalitet
Obehindrad svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet.
För den här rollen kommer det att läggas stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser därför att du är noggrann och strukturerad, med en vilja att ta ansvar för ditt arbete. Du har ett intresse för praktiskt laboratoriearbete och tycker om att lära dig nya moment. Du arbetar bra både självständigt och tillsammans med andra, och känner dig bekväm med att följa rutiner och instruktioner. Kunden värdesätter samarbete, förbättringsarbete och ett engagerat arbetssätt där alla hjälps åt för att nå gemensamma mål, därför är det viktigt att du har en positiv inställning och vill vara med och bidra till denna kultur.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett tidsbegränsat konsultuppdrag på 6 månader, där du kommer att vara anställd av Friday under hela uppdragsperioden.
ÖVRIG INFO: Omfattning: 6 månader
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Karlshamn
Rekryteringsansvarig: Vanessa Henrysson Roqueta
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
