Junior It-specialist
2026-03-18
Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.
Kom och bli en del av SPV:s plattformsresa! Just nu står vi inför ett spännande plattformsbyte och söker därför dig som vill vara med och forma framtidens it-infrastruktur hos SPV.
Till team it-plattform söker vi nu en junior it-specialist. Teamet består av 11 engagerade specialister med olika styrkor och förmågor som tillsammans driver, utvecklar och förvaltar vår it-infrastruktur.
I rollen som it-specialist kommer du tillsammans med ditt team driva utvecklingen framåt av vår nya OpenShift-plattform och göra den tillgänglig för våra utvecklande team. Tillsammans säkerställer ni rätt förutsättningar för vår verksamhet genom drift, förvaltning och utveckling av vår it-infrastruktur med tjänster och applikationer såsom central loggning, certifikatshantering, CMDB, API-manager samt kvalitetssäkrar och genomför brandväggs- och serverbeställningar mot vår datacenterleverantör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* ansvara för drift, förvaltning och utveckling av SPV:s it-infrastruktur
* hantera larm och övervakning av prestanda, tillgänglighet och säkerhet
* felsöka incidenter och agera vid driftstörningar
* stödja de utvecklande teamen vid förändringar, livcykelhantering och utveckling av it-infrastrukturen
* säkerställa dokumentation av tjänster, miljöer, processer och förändringar
* ta fram livscykelplaner och kontinuitetsplaner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial examen inom it eller flerårig arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Du har god kunskap om:
* Windows server och/eller Linux
* nätverk och brandväggar
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
* drift och systemförvaltning
* Azure DevOps
* centralloggning såsom Elasticsearch
* containerteknik
* programmering och automatisering
* att utveckla script genom till exempel Bash eller powershell
* ramverket ITIL.
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Som person:
* har du god samarbetsförmåga. Du arbetar gärna med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
* är du kreativ. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat.
* har du en problemlösande, analytisk förmåga. Du har lätt för att arbeta med komplexa frågor. Du har förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och lösa komplicerade problem.
* har du pedagogisk insikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
ÖVRIGT
Vår verksamhet vilar på den gemensamma statliga värdegrunden. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss, oavsett vad vi arbetar med. Demokrati är den överordnade principen i värdegrunden och medborgarna är vår yttersta uppdragsgivare. Övriga principer i den statliga värdegrunden är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se.
En säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här: https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MD 2026/157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Tjänstepensionsverk
(org.nr 202100-0928), https://www.spv.se/om-spv/jobba-pa-spv/ Arbetsplats
Statens tjänstepensionsverk Kontakt
Enhetschef
Sebastian Westling sebastian.westling@spv.se 060-18 74 00 Jobbnummer
