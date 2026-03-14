Junior Indisk kock / Köksbiträde
2026-03-14
Om rollen:
Vi söker en entusiastisk person med passion för det indiska köket till vårt team. Även om viss kunskap om indisk matlagning är ett plus, prioriterar vi en positiv inställning och en genuin vilja att lära sig våra specifika recept och arbetsmetoder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillagning av autentiska indiska förrätter och varmrätter.
Lära sig hantera kryddblandningar och traditionella marinader.
Assistera vid förberedelser och säkerställa hög kvalitet på matens presentation.
Upprätthålla god hygien och ordning i köket enligt gällande regler.
En grundläggande förståelse för indiska smaker och ingredienser.
Vilja att lära sig och anpassa sig efter vår restaurangs unika stil.
Stark arbetsmoral och en positiv inställning, även med begränsad yrkeserfarenhet.
Lagspelare som är pålitlig och engagerad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: indianhive1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Indian Hive AB
(org.nr 559509-2817), https://www.indianhive.eu/ Jobbnummer
9798053