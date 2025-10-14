Junior Finansiell Analytiker till Vector Nordic AB
Hrm Affärsutveckling I Stockholm AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hrm Affärsutveckling I Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du växa inom finansiell analys i en miljö där teknik, data och affär går hand i hand? Hos Vector Nordic får du arbeta brett, från kunddialog till analys och processutveckling, i ett litet team där du får stort ansvar och goda möjligheter att utvecklas. Vector Nordic söker nu en Junior Finansiell Analytiker till sitt kontor i centrala Stockholm.
Om Vector Nordic
Vector Nordic AB grundades 2015 av Svenska Resebransch Föreningen (SRF) för att göra det enklare för resebyråer och arrangörer att uppfylla kraven på lagstadgade resegarantier. Genom ett exklusivt samarbete med Gar-Bo Försäkring AB erbjuder Vector ett tryggt och effektivt sätt att ställa säkerheter till myndigheter och aktörer som IATA och SilverRail.
Med omkring 400 kunder i Norden och Baltikum och ett nära samarbete med branschens aktörer är Vector idag en väletablerad och stabil partner med ett starkt engagemang för kvalitet, analys och kundnöjdhet. Här arbetar du i en liten, prestigelös organisation där beslutsvägarna är korta och där du får stor frihet under ansvar.
Om rollen
I rollen som Junior Finansiell Analytiker blir du en viktig del av Vectors verksamhet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för hela kundresan:
Kontakt med kund, inhämtande av relevanta finansiella rapporter.
Analyser av årsredovisning, resultatrapport, balansrapport mm.
Kreditbedömning.
Kunddialoger.
Utställande av resegaranti/försäkring.
Löpande uppföljning vid förnyelse.
Du kommer i första hand att stötta dina seniora kollegor och få en bred inblick i hur finansiella analyser och riskbedömningar används för att fatta affärbeslut. Målsättningen är att du växer in i rollen som Junior Finansiell Analytiker och successivt tar större ansvar, samtidigt som du, genom din digitala nyfikenhet och systemvana bidrar till att utveckla hur vi arbetar, exempelvis genom att effektivisera datainsamling, skapa smartare analysmodeller eller förbättra våra processer i de system vi använder.
Rollen innehåller både analytiska och administrativa moment och kräver noggrannhet, struktur och en stark analytisk känsla för kvalitet. Vi arbetar främst i Hubspot, Excel och Fortnox, och söker dig som är system- och datavan. Rollen innefattar även ett koordinerande ansvar för vår digitala närvaro och kommunikation.
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för data, system och digitala arbetssätt och ser hur teknik kan förenkla och förbättra analys-och kundprocesser. Du trivs när du får strukturera, förstå samband och utvecklar smartare sätt att arbeta.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som kombinerar nyfikenhet med ordning och kvalitet. Du har ett öga för detaljer men ser också till helheten och hittar lösningar även i komplexa situationer.
Du är driven och tar ansvar för dina uppgifter - men uppskattar också samarbete och öppna samtal i ett litet team. Du arbetar strukturerat, är noggrann och analytisk, och du ser möjligheten att växa tillsammans med oss.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, teknik, dataanalys eller motsvarande erfarenhet.
God systemvana och ett intresse för att arbeta med digitala verktyg och data.
Kunskap i att analysera finansiella rapporter, nyckeltal etc.
God vana av Excel och administrativt arbete.
Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska, finska är ett plus.
Stark kommunikativ förmåga.
Erfarenhet från försäkrings-, finans- eller resebranschen är meriterande.
Hos Vector får du
Möjlighet att utvecklas och lära dig mer om försäkringsbranschen.
En central roll i en stabil verksamhet.
Frihet under ansvar och möjlighet till distansarbete.
Konkurrenskraftiga villkor.
Plats och anställning
Placering: Stockholm.
Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Vill du bli en del av ett litet, engagerat team med stor branschpåverkan? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Läs mer om Vector Nordic på www.vectornordic.comPubliceringsdatum2025-10-14Så ansöker du
Skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev genom att klicka på "Ansök här".
På grund av GDPR kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 2025-11-16.
I denna rekrytering samarbetar vi med HRM Affärsutveckling AB. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta HRM:s ansvariga rekryteringskonsult Albert L. Barnéus på e-post albert.lundgren.barneus@hrmab.se
, telefon +46 70 236 36 99. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hrm Affärsutveckling i Stockholm AB
(org.nr 556720-0117), http://www.hrmab.se/ Arbetsplats
HRM Affärsutveckling AB Jobbnummer
9556274