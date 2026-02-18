Junior expert inom externfinansiering
Migrationsverket, Huvudkontor, Planeringsavdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-02-18
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Planeringsavdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
, Malmö
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu personer för att förstärka vårt team! Migrationsverket har som en del i uppdraget att söka och använda extern finansiering för att finansiera projekt som utvecklar såväl myndigheten samt förbättrar och utvecklar samverkan med andra länder inom migrationsområdet.
Tjänsten är en möjlighet för dig som vill bidra till viktiga samhällsfrågor, tycker om att samverka och bygga nätverk och vill arbeta med kvalificerat utvecklingsarbete finansierat av EU och andra svenska finansiärer. Tjänsten är en tillsvidareanställning där man kan välja att arbeta på någon av orterna Sundbyberg, Norrköping eller Malmö.
Externfinansieringsenheten är en stödfunktion som ansvarar för att öka myndighetens förmåga att söka och använda extern finansiering (dvs. projektfinansiering från olika EU-fonder (t.ex. AMIF, BMVI/ISF, TWINNING m.fl.) och svenska finansiärer (t.ex. SIDA, MSB m.fl.). Projekten genomförs både i Sverige och internationellt.
Enheten ansvarar och koordinerar arbetet med att identifiera och värdera möjligheter till extern finansiering, ansöka om extern finansiering och stödjer externfinansierade projekt i alla dess faser - från projektidé och ansökan till slutrapportering.
På enheten arbetar idag 19 medarbetare som är experter, projektekonomer och projektadministratörer. Vi arbetar teambaserat och som junior expert hos oss kommer du att ingå i enhetens expertteam och arbeta nära dina kollegor. Expertteamet består av fem personer och dina kollegor finns i Norrköping, Örebro och Malmö. Som junior expert kommer du att få möjlighet att växa in i rollen genom bl.a. introduktion, mentorskap och kollegialt stöd i ditt arbete för att på så sätt kunna utvecklas i din roll.
Våra värdeord är mod, empati och tydlighet och detta vägleder vårt arbete i vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Migrationsverket söker nu en initiativrik junior expert som vill bidra till att driva myndighetens arbete med extern finansiering framåt. Rollen innebär att du drivs av utvecklingsfrågor, både gällande att utveckla och förfina rutiner och strukturer, men också att identifiera förbättringsområden och omsätta idéer till långsiktiga lösningar för verksamheten i stort.
Som junior expert kommer du främst att arbeta med att leda och skriva projektansökningar i nära dialog med myndighetens olika verksamheter och externa aktörer. Dessutom stöttar du i genomförandet av beviljade projekt i frågor om extern finansiering och med att utveckla enhetens stöd i genomförandeprocessen. Du kommer även bidra till arbetet med att identifiera relevanta nationella och internationella finansiärer och föra dialog med dem
En viktig del i ditt arbete är att bygga samarbeten och nätverk inom organisationen samt med andra aktörer och finansiärer. Du är även en viktig del i att bidra till långsiktig uppföljning, analys och att sprida enhetens arbete.
Vem är du?
För att trivas i rollen som junior expert inom extern finansiering hos oss på Migrationsverket är du en självgående person som trivs att ta initiativ och bygga strukturer. Du har förmåga att analysera komplexa sammanhang, samtidigt som du är praktiskt lagd och resultatinriktad. Du trivs i att bidra till verksamhetsutveckling genom att se samband och komma med idéer.
Du gillar det konkreta hantverket i projektutveckling - att läsa utlysningstexter, tolka villkor och tillsammans med andra formulera idéer och skriva ansökningar. Du är strukturerad, noggrann, prestigelös och tycker om att arbeta med deadlines och dokumentation. Du driver arbetet hela vägen i mål och har en stark känsla för ansvar.
Du gillar att samverka och är duktig på att skapa förtroendefulla relationer, både inom organisationen och med externa aktörer och finansiärer. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, oavsett om det gäller arbetet med att förankra interna projektidéer eller andra former av dialoger. Du är lösningsfokuserad och flexibel och ser möjligheter snarare än hinder, även när förutsättningarna är osäkra eller förändras under arbetets gång.
Du som söker har
- Akademisk utbildning inom relevant område (t.ex. Samhällsvetare, Statsvetenskap) eller annan akademisk utbildning i kombination med aktuell och relevant arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant för den här tjänsten
- Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, gärna i projektform, och/eller kunskap om ansökningsprocesser om externfinansiering.
- Mycket god kommunikativ förmåga och att kunna översätta komplexa frågor till begriplig och användbar information
- Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
- Att leda eller delta i ansökningsprocesser om externfinansiering
- Att skriva ansökningar om externfinansiering
- Att bedöma ansökningar om externfinansiering
- Projektledning av externfinansierade projekt
- Arbete inom offentlig sektor
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Placering: Sundbyberg, Norrköping eller Malmö.
Tillträde för befattningen: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Kontorsarbetstid, resor ingår i tjänsten
Anställningsförmåner: Som statlig myndighet har vi ett stort antal anställningsförmåner, bl.a. erbjuder vi möjlighet till distansarbete upp till 49%, flextid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Du kan läsa mer om våra anställningsförmåner här.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.Publiceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 6 mars 2026.
Varmt välkommen med dina ansökningshandlingar!
När du registrerar din ansökan kommer du få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning.
Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester. Om du kallas till intervju kommer du också behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Planeringsavdelningen Kontakt
Emelie Angberg 010-2033344 Jobbnummer
9749302