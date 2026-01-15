Junior Environmental Specialist
2026-01-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
, Eksjö
, Tranås
För vår kund söker vi nu en Junior Environmental Specialist till ett konsultuppdrag i Huskvarna. Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom miljöarbete och hållbarhetsfrågor.
Du blir en central kontaktpunkt för miljörelaterade frågor och arbetar både operativt och administrativt för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning och interna riktlinjer.
Uppdraget är på heltid med start 2 februari 2026 och pågår till 30 juni 2026. Arbetet utförs på plats (ej distans).Dina arbetsuppgifter
Samla in, analysera och rapportera miljödata internt samt till myndigheter
Stötta interna miljöprojekt, exempelvis inom energieffektivisering och utsläppsminskning
Ansvara för administration och uppföljning av miljöledningssystem enligt ISO 14001
Delta i internrevisioner och uppföljning av miljömål
Stötta verksamheten i kemikaliehantering och kemikaliesystem
Förbereda och skicka in anmälningar till relevanta myndigheter vid verksamhetsförändringar
Säkerställa korrekt dokumentation inom miljöområdet
KvalifikationerSkall-krav
Kandidatexamen inom miljövetenskap eller motsvarande
Grundläggande kunskap om miljölagstiftning (miljöbalken)
Grundläggande förståelse för ISO 14001
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat med rapportering och dokumentation
Viktigt: Säkerställ att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller ovanstående skall-krav.
Meriterande
1-3 års erfarenhet av miljöarbete
Erfarenhet av myndighetskontakt
Erfarenhet av kemikaliehanteringAnställningsvillkor
Anställningsform: Konsultuppdrag
Du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Huskvarna
Start: 2 februari 2026
Slutdatum: 30 juni 2026
Arbetsspråk: Svenska och engelskaSå ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med din ansökan.
