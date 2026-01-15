Junior Environmental Specialist

För vår kund söker vi nu en Junior Environmental Specialist till ett konsultuppdrag i Huskvarna. Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom miljöarbete och hållbarhetsfrågor.
Du blir en central kontaktpunkt för miljörelaterade frågor och arbetar både operativt och administrativt för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning och interna riktlinjer.
Uppdraget är på heltid med start 2 februari 2026 och pågår till 30 juni 2026. Arbetet utförs på plats (ej distans).

Dina arbetsuppgifter
Samla in, analysera och rapportera miljödata internt samt till myndigheter

Stötta interna miljöprojekt, exempelvis inom energieffektivisering och utsläppsminskning

Ansvara för administration och uppföljning av miljöledningssystem enligt ISO 14001

Delta i internrevisioner och uppföljning av miljömål

Stötta verksamheten i kemikaliehantering och kemikaliesystem

Förbereda och skicka in anmälningar till relevanta myndigheter vid verksamhetsförändringar

Säkerställa korrekt dokumentation inom miljöområdet

KvalifikationerSkall-krav
Kandidatexamen inom miljövetenskap eller motsvarande

Grundläggande kunskap om miljölagstiftning (miljöbalken)

Grundläggande förståelse för ISO 14001

Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Förmåga att arbeta strukturerat med rapportering och dokumentation

Viktigt: Säkerställ att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller ovanstående skall-krav.
Meriterande
1-3 års erfarenhet av miljöarbete

Erfarenhet av myndighetskontakt

Erfarenhet av kemikaliehantering

Anställningsvillkor
Anställningsform: Konsultuppdrag

Du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Omfattning: 100 %

Placeringsort: Huskvarna

Start: 2 februari 2026

Slutdatum: 30 juni 2026

Arbetsspråk: Svenska och engelska

Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Östra Strandgatan
553 24  JÖNKÖPING

Q Sverige
Q Sverige

