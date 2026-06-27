Junior drifttekniker
Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen / Driftmaskinistjobb / Tingsryd Visa alla driftmaskinistjobb i Tingsryd
2026-06-27
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I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-27Dina arbetsuppgifter
Rollen som junior tekniker är ny på vår avdelning. Du kommer att arbeta tillsammans med våra drifttekniker med teknik- och underhållsarbeten på våra vatten- och avloppsanläggningar. Anläggningarna består av en blandning av traditionell och modern teknik. Mycket styrs och övervakas av olika uppkopplade drift-, övervaknings-, styr och reglersystem. I processen används kemikalier av olika inslag som styrs och doseras av systemen. All drift övervakas digitalt via vårt SCADA system. Vi har många anläggningar och de är geografiskt utspridda i hela kommunen.
Rollen ingår som en resurs i vår schemalagda beredskap vilket innebär att du behöver vara tillgänglig för arbete dygnet runt de veckor som beredskapen inträffar.
Arbetet är mycket fritt och arbetsuppgifterna är omväxlande i en liten obyråkratisk organisation. VA-avdelningen består av 19 medarbetare och tillhör Tekniska förvaltningen. Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har ett stort tekniskt intresse och att du har utbildning inom verkstad, mekanik, styr och regler eller på annat sätt skaffat dig en relevant kunskap för uppdraget. Vår verksamhet digitaliseras och vi förutsätter att du har goda IT- kunskaper. Som person är du en lagspelare som gillar att ingå i ett team med olika erfarenheter och kunskaper. Du har stort teknikintresse, förmågan att se tekniska samband och gillar problemlösning. Du kan ha arbetat med teknik i några år eller är nyutbildad. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som att samarbeta i grupp. Problemlösning sker i grupp där det är viktigt att stämma av åtgärder med kollegor och ha ett högt konsekvenstänk. Du har som vana att göra klart innan du lämnar platsen. Vid akuta händelser kan du behöva hjälpa dina kollegor utanför ordinarie arbetstid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver ha körkort med behörighet klass B, manuell växellåda för att kunna köra våra fordon. Det kan bli aktuellt med säkerhetsklassning före anställning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "202607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds Kommun
(org.nr 212000-0621)
362 22 TINGSRYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
VA-chef
Nicholas Jonasson nicholas.jonasson@tingsryd.se 0477-44252 Jobbnummer
9982029