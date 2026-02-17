Junior drifttekniker
2026-02-17
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med it-infrastruktur i en roll där du kan utvecklas och växa över tid? Vi söker nu ett it-specialist med inriktning mot drift till vårt team på enheten it-produktion.
Tjänsten som drifttekniker ger dig goda möjligheter att bygga upp och bredda din kompetens inom it-infrastruktur. Du arbetar i flera tekniska plattformar och lösningar från nätverk till servermiljöer och rör dig mellan både Windows- och Linux-system. Rollen ger dig en bred teknisk grund samtidigt som du får möjlighet att växa långsiktigt inom området.
Vårt uppdrag är att säkerställa att Bolagsverkets it-miljö är tillgänglig, stabil och säker genom att tillhandahålla övervakning, utföra dagliga driftrutiner, uppdateringar, underhållskörningar samt releasehantering. Arbetet innefattar även incidenthantering och att initiera problemärenden.
Vi är nu mitt i en spännande utvecklingsresa med ständigt ökade krav på säkerhet och förändringar i den egna verksamheten där vi ständigt utforskar nya verktyg och nya arbetssätt.
Vi arbetar i skift så att driften alltid är bemannad mellan 06:30 20:00 på vardagar. På helger förekommer beredskap med rullande schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom it-området
* Erfarenhet av it-drift
* Kunskaper i Linux och Windows,
* Erfarenhet att jobba i ärendehanteringssystem
Du behöver kunna uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du även har:
* Eftergymnasial utbildning som innefattar it-infrastruktur och it-säkerhet
* Erfarenhet av arbete på statlig myndighet
* Kunskaper om säkerhet i nätverk och it-tjänster
* Kunskaper om övervakningssystem (exv Zabbix)
För att trivas i rollen ser vi att du är:
* Nyfiken, lärande och utvecklingsdriven
* Samarbetsinriktad och lösningsfokuserad; en lagspelare som gärna delar kunskap och bygger goda relationer
* Strukturerad med en förmåga att arbeta enligt en tydlig process och planera arbetet väl
* Lösningsinriktad
Placeringsort Sundsvall. Utifrån verksamhetens krav och behov erbjuder Bolagsverket medarbetare möjlighet att arbeta på distans.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar.
Bolagsverket har fått flera nya uppdrag som bidrar till ett enklare och tryggare företagande. Det betyder att vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden.
Här kan du läsa mer om uppdragen och vilka tjänster vi kommer sökahttps://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 401/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489) Arbetsplats
Bolagsverket, It-avdelningen Kontakt
Sektionschef
Pär Jonsson par.jonsson@bolagsverket.se 070-517 10 32 Jobbnummer
