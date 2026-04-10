Junior Data Analysis Engineer inom Automotive
Friday Väst AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg
2026-04-10
Är du nyfiken på hur data och teknik kan driva utvecklingen inom fordonsindustrin? Vill du arbeta i en roll där du får kombinera analys, programmering och samarbete i en högteknologisk miljö? Vi söker nu en Data Analysis Engineer som vill vara med och utveckla framtidens datadrivna analys.
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Data Analysis Engineer kommer du arbeta brett med dataanalys, automatisering och utveckling av analysflöden kopplat till motorutveckling. Du ansvarar för att analysera stora mängder mätdata, effektivisera processer och utveckla lösningar för realtidsuppföljning.
Här får du möjlighet att skapa värde genom att förbättra analysmetoder och bidra till ett mer datadrivet arbetssätt inom R&D.
Du kommer bland annat arbeta med att:
Leda datautvärdering inom testverksamhet (testrigg och testfordon)
Automatisera dataanalysflöden och utveckla pipelines för testutvärdering
Arbeta med realtidsdata och utveckla monitoreringslösningar med prediktiva modeller
Utveckla och underhålla applikationer för dataanalys
Visualisera data och skapa verktyg för vidare analys (exempelvis i Power BI och Python)
Delta i tvärfunktionella team inom analys och mätdata
Bidra till utveckling av arbetssätt kring datalagring, format och efterbearbetning
Vid behov utveckla testkod och labbmiljöer för analysprocesser
Rollen är både operativ och utvecklingsfokuserad, där du förväntas driva egna initiativ och bidra till att förbättra arbetssätt och analyskapabilitet.Du blir en del av ett kompetent team där du får stort eget ansvar, samtidigt som du får stöd och vägledning från erfarna kollegor.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en civilingenjörs- eller masterexamen inom exempelvis mekanik, fordonsteknik, datavetenskap, fysik eller matematik
Du har ett starkt intresse för dataanalys, teknik och problemlösning, och vill utvecklas i en roll där du får ta eget ansvar.
Har erfarenhet av programmering i Python, Matlab eller liknande
Har ett intresse för dataanalys och automatisering
Har grundläggande kunskaper inom reglerteknik
Självgående och initiativtagande
Nyfiken och lösningsorienterad
Kommunikativ och utåtriktad
Strukturerad och organiserad
En lagspelare med helhetsperspektiv
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva ditt eget arbete framåt och samtidigt samarbeta nära med andra.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av datavisualisering, exempelvis Power BI
Arbetat med pipelines eller stora datamängder
Erfarenhet av molntjänster, exempelvis Azure
Arbetat med realtidsdata eller prediktiva modeller
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är initialt ett konsultuppdrag med goda möjligheter till övergång i anställning hos kund.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Hos vår kund i Göteborg
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
Kungsportsavenyen 10
