Junior CSM & Support - Finsktalande
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Quickchannel är en ledande plattform inom video och livestreaming som hjälper organisationer att kommunicera effektivt genom digitala event, webbinarier och videolösningar. Med fokus på användarvänlighet, innovation och kundvärde stöttar Quickchannel företag och organisationer i att nå ut med sitt budskap på ett professionellt och engagerande sätt. Kulturen präglas av samarbete, utveckling och en stark vilja att ständigt förbättra både produkter och arbetssätt.Om tjänsten
Som Junior CSM & Support hos Quickchannel har du en central roll i att säkerställa att kunder får rätt stöd och en smidig upplevelse genom hela kundresan, med ett tydligt fokus på support.
Tyngdpunkten i rollen ligger på att hantera och utveckla den dagliga Customer Supporten för samtliga kunder. Parallellt arbetar du med Customer Success-relaterade uppgifter för den finska marknaden, där du stöttar kunder i att komma igång, använda plattformen effektivt och nå sina mål. Initialt ligger dock huvudfokus på supportdelen.
Rollen innebär ett nära samarbete med både sälj, produkt och Customer Success-teamet, där du bidrar till att förbättra processer, kundupplevelse och arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantera och driva den dagliga Customer Supporten
Säkerställa att supportärenden hanteras enligt deadlines, projekt och KPI:er
Sätta upp konton och leverera enligt information från sälj och CSM
Implementera, följa upp och vidareutveckla supportprocesser
Felsöka och analysera system och tjänster (t.ex. via ELK)
Arbeta i system som OsTicket, HubSpot CRM och Knowledge Base
Säkerställa korrekt data och kundinformation i system
Samla in kundfeedback och föra vidare förbättringsförslag till produktteamet
Hålla utbildningar och stötta kunder i användning av plattformen
Driva användning och adoption - främst för finska kunder inom CSM-delen
Agera produktexpert och kommunicera produktens värde och funktionalitet
Bidra till kunskapsdelning inom teamet
Arbeta datadrivet för att identifiera förbättringar i kundresan
Vid behov stötta i upsell, förnyelser och kunddialoger
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera operativt supportarbete med ett kundnära och affärsorienterat perspektiv.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett starkt kundfokus och drivs av att lösa problem snabbt och effektivt
Är kommunikativ och har god samarbetsförmåga
Är strukturerad och har lätt för att prioritera i en vardag med många ärenden
Har ett lösningsorienterat mindset och vågar tänka utanför boxen vid behov
Trivs med att arbeta datadrivet och mot uppsatta KPI:er
Har god förmåga att planera din tid och hantera flera uppgifter samtidigt
Är självgående och tar egna initiativ
Vi ser även att du:
Talar och skriver flytande finska, svenska och engelska
Har ett intresse för teknik, video eller livestreaming (meriterande, men inget krav)Övrig information
I denna process samarbetar Quickchannel med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb.
