Junior Controller till uppdrag om 6 månader

Controller till uppdrag på 6 månader
Vi söker nu en engagerad controller till ett spännande uppdrag med start under oktober månad.
I detta tidsbegränsade uppdrag får du en varierande roll där du kommer att arbeta både högt och lågt - från att stötta i det dagliga till att driva projekt framåt. Du blir en viktig del av teamet och kommer att ha många kontaktytor i organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvara för ekonomiska frågor kopplade till projekt, inköp och investeringar.
• Säkerställa att nya processer integreras i vårt finansiella system (Unit4).
• Ad hoc-analyser och löpande controllerarbete.
• Stötta i uppföljning och rapportering, bland annat i Power BI (ingen expertkunskap krävs).
- Vara med och se över och utveckla våra befintliga system och processer.
Vi söker dig som:
Tidigare arbetat som controller under ett par år och därför har vana av analysarbete. Du är social, kommunikativ och trivs med att ha många kontaktytor i organisationen. Du drivs av att ta tag i frågor och driva dem hela vägen in i mål. Du har god förståelse för ekonomi och processer och det är mycket meriterande med gedigen förståelse för affärssystem.
Om uppdraget:
Uppdraget startar under oktober månad och kommer pågå 6 månader, med möjlighet till förlängning. I detta uppdrag kommer du arbeta som projektanställd eller som underkonsult via eget bolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559327-7113) Arbetsplats
Sevr Kontakt
Lisa Östegård lisa@sevrfinance.se 0721 74 66 71 Jobbnummer
