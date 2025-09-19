Junior Controller till uppdrag om 6 månader

Sevr Finance AB / Controllerjobb / Göteborg
2025-09-19


Controller till uppdrag på 6 månader
Vi söker nu en engagerad controller till ett spännande uppdrag med start under oktober månad.
I detta tidsbegränsade uppdrag får du en varierande roll där du kommer att arbeta både högt och lågt - från att stötta i det dagliga till att driva projekt framåt. Du blir en viktig del av teamet och kommer att ha många kontaktytor i organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter:

• Ansvara för ekonomiska frågor kopplade till projekt, inköp och investeringar.
• Säkerställa att nya processer integreras i vårt finansiella system (Unit4).
• Ad hoc-analyser och löpande controllerarbete.
• Stötta i uppföljning och rapportering, bland annat i Power BI (ingen expertkunskap krävs).
- Vara med och se över och utveckla våra befintliga system och processer.


Vi söker dig som:

Tidigare arbetat som controller under ett par år och därför har vana av analysarbete. Du är social, kommunikativ och trivs med att ha många kontaktytor i organisationen. Du drivs av att ta tag i frågor och driva dem hela vägen in i mål. Du har god förståelse för ekonomi och processer och det är mycket meriterande med gedigen förståelse för affärssystem.

Om uppdraget:

Uppdraget startar under oktober månad och kommer pågå 6 månader, med möjlighet till förlängning. I detta uppdrag kommer du arbeta som projektanställd eller som underkonsult via eget bolag.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sevr Finance AB (org.nr 559327-7113)

Arbetsplats
Sevr

Kontakt
Lisa Östegård
lisa@sevrfinance.se
0721 74 66 71

Jobbnummer
9518504

