Junior Controller till Tarkett
Jurek Recruitment & Consulting AB / Controllerjobb / Sollentuna Visa alla controllerjobb i Sollentuna
2026-04-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg mot controlling i en internationell miljö där du får arbeta nära affären? Nu söker vi en Junior Controller till Tarkett - en roll med stor variation, breda kontaktytor och goda utvecklingsmöjligheter.
Här får du chansen att arbeta i en dynamisk organisation med verksamhet i flera nordiska länder, där analys, samarbete och kontinuerligt förbättringsarbete står i fokus.
Rollen som Junior Controller
Som Junior Controller på Tarkett får du en bred roll där du arbetar både operativt och analytiskt. Du stöttar flera delar av verksamheten - Nordic Finance, Sweden Sales samt Business Unit Wood - och bidrar med analyser och insikter som stärker affären. I rollen ingår även återkommande rutinarbete som kräver noggrannhet och struktur. Du ansvarar även för olika administrativa uppgifter som stödjer teamets dagliga arbete.
Du kommer att arbeta i moderna systemmiljöer såsom SAP, Power BI, Magnitude och CRM, i en organisation där digitalisering och datadrivet beslutsfattande är centrala delar av utvecklingen framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Nordic Controlling
Förbereda månadsrapportering, analyser och rapportpaket för Norden och EMEA
Arbeta med produkt- och kunduppföljning, prognoser, kassaflöde och claim-analyser
Bidra till utveckling och effektivisering av processer och rutiner
Hantera delar av sales accounting samt interna kontrollmoment
Sweden Sales Controlling
Ansvara för arbete kring kundbonusar, prislistor och rapportering
Säkerställa och utveckla dataflöden
Digitalisera och strukturera avtalshantering
Stötta den svenska ledningsgruppen med analyser och beslutsunderlag
BU Wood Controlling
Arbeta med försäljningsuppföljning och marginalanalys
Hantera interdivisionell handel och kostnadsprocesser
Stötta BU Wood Controller samt Plant Controllers
Delta i konsolidering och rapportering
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som är i början av din karriär och som är analytisk, strukturerad och har ett stort intresse för verksamhetsstyrning och förbättringsarbete. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en naturlig nyfikenhet för hur siffror kan bidra till affärsbeslut.
Vi ser att du har:
Kandidatexamen inom ekonomi, business administration eller motsvarande
1-3 års erfarenhet av controlling eller liknande finansiell roll
Mycket goda kunskaper i Excel samt god vana av PowerPoint/Office
Intresse för affärssystem, gärna erfarenhet av större ERP-miljö
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Som person är du initiativtagande, samarbetsorienterad och trivs i en internationell miljö.
Du erbjuds
Rollen innebär breda kontaktytor både nationellt och internationellt. Detta är en roll för dig som vill arbeta nära verksamheten och utvecklas i en dynamisk och föränderlig miljö. Detta är en visstidsanställning med möjlighet till fast anställning efter 6 månader.
Ansökan
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef Marie Källström på telefon: 070 7519343 eller alternativt via email marie.kallstrom@jurek.se
Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och är idag en global ledare inom innovativa och hållbara golv- och vägglösningar för både hem och offentliga miljöer. Med 34 produktionsenheter, cirka 12 500 anställda i över 100 länder och en omsättning på över 2,7 miljarder euro är Tarkett en av världens största golvtillverkare. Bolaget är noterat på Euronext Paris och arbetar målmedvetet med hållbarhet enligt principerna för cirkulär ekonomi.
Läs mer på www.tarkett.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7489759-1933882". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Turebergs torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9841564