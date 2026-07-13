Junior Communications Specialist Västerås!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Västerås Visa alla marknadsföringsjobb i Västerås
2026-07-13
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Är du en kreativ och driven kommunikatör i början av din karriär? ✨ Vill du arbeta hands-on med både intern och extern kommunikation i en internationell och dynamisk miljö? Då kan detta uppdrag vara helt rätt för dig!
Vi söker nu en Junior Communications Specialist för ett spännande konsultuppdrag i Västerås med start omgående. Här får du möjlighet att arbeta brett inom kommunikation tillsammans med engagerade kollegor och bidra till att skapa innehåll som verkligen gör skillnad. 🌍📣
💼Om rollen
I rollen kommer du att stötta och driva olika kommunikationsaktiviteter kopplade till både interna och externa målgrupper. Du arbetar operativt med innehållsskapande, publicering och mediestöd – alltid med fokus på tydlig och engagerande kommunikation.
Du blir en viktig del av kommunikationsteamet och arbetar nära flera olika intressenter i organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa innehåll för digitala och externa kanaler ✍️
Publicera och uppdatera webbmaterial 🌐
Hantera pressutskick och stötta i mediekontakter 📰
Följa upp och analysera mediebevakning 📊
Bidra i kommunikationskampanjer och redaktionellt arbete 🚀
Säkerställa att kommunikationen följer varumärke och strategi 🎯
✅Vi söker dig som har
Erfarenhet av digital kommunikation och publiceringsverktyg, exempelvis Sitefinity
Erfarenhet av pressverktyg såsom Cision
Erfarenhet av medieanalysverktyg som Retriever
God vana av innehållsproduktion i olika format, gärna med kunskap i Photoshop 🎨
Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Ett prestigelöst och samarbetsorienterat arbetssätt 🤝
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och snabbt sätta dig in i nya uppgifter
En hands-on mentalitet och ett stort driv 💡
📍Praktisk information
Plats: Västerås
Omfattning: Deltid 50%
Uppdragsperiod: 3 augusti 2026 - 31 december 2026
Språk: Svenska & engelska
🌟Varför detta uppdrag?
Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill utvecklas inom kommunikation i en professionell och internationell miljö. Du får arbeta brett, ta ansvar och snabbt bygga värdefull erfarenhet inom både digital kommunikation och mediaarbete.
📩 Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7758022-2099448". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
722 15 (visa karta
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722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10001740