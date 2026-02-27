Junior C#-utvecklare till Comrod Mission Systems!
Vill du arbeta med teknik som används i verksamhetskritiska sammanhang där tillförlitlighet, säkerhet och precision är avgörande? Trivs du i ett mindre team där du får stort inflytande, nära samarbete och möjlighet att påverka både produkt och arbetssätt? Då kan detta vara rollen för dig.
Comrod Mission Systems befinner sig i en expansiv fas och söker nu fler C#-utvecklare till sitt team i Linköping. Med flera nya projekt, både med nya kunder och befintliga samarbeten som har utökats, finns ett behov av att stärka teamet inför kommande leveranser. I rollen får du arbeta komplexa system som används av samhällskritiska verksamheter internationellt.
Om Comrod
Comrod Communication Group är ett internationellt företag med verksamhet inom utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring av kommunikationslösningar för försvars- och civila marknader. Koncernen grundades 1946 och är känd för sina innovativa lösningar av hög kvalitet och lång livslängd.
Hos Comrod Mission Systems erbjuds du:
Möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade och verksamhetskritiska system genom hela utvecklingskedjan
Kortare beslutsvägar och stor möjlighet att påverka arbetssätt och processer
En inkluderande och hjälpsam teamkultur
Flexibilitet gällande distansarbete
Om rollen
Som C#-utvecklare hos Comrod Mission Systems arbetar du med nyutveckling och vidareutveckling av företagets mjukvaruprodukter inom Mission Systems. Det rör sig om komplexa system bestående av flera komponenter, funktioner och integrationsytor, där olika kunder har olika krav och behov. Du blir en del av ett team om cirka åtta personer och arbetar nära både kollegor och, på sikt, även kunder. Rollen innebär ett helhetsansvar genom hela produktlivscykeln.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analys av behov och framtagning av kravspecifikationer
Design av tekniska lösningar och arkitektur
Implementation i C#/.NET
Testning, felsökning och kvalitetssäkring
Vidareutveckling och förvaltning av befintliga system
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett starkt intresse för systemutveckling och vill fortsätta utvecklas inom C#. Du är nyfiken, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt och ramverk. Du trivs med att samarbeta i team och bidrar gärna till utvecklingen framåt. Eftersom rollen innebär arbete i en desktopmiljö är det viktigt att du tycker det är roligt att lära dig nya tekniker och vill arbeta vidare inom detta område.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Erfarenhet av systemutveckling, gärna i C#
Kunskap i .NET Framework eller .NET Core
Intresse för att arbeta med Windows-/desktopapplikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av mer komplexa system
Erfarenhet av Windows-/desktopapplikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du uppskattar samarbeten med både kollegor och kunder och har lätt för att diskutera och kommunicera olika lösningar.
START: Så snart som möjligt med hänsyn till uppsägningstid
OMFATTNING: Heltid
URVAL: Sker löpande
