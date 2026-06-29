Junior bokningsadministratör till DSV i Värnamo
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2026-06-29
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Är du tillgänglig omgående och är en serviceinriktad person som är i början av din karriär och vill få chansen att utvecklas? I rollen som bokningsadministratör får du möjlighet att arbeta på ett globalt företag, DSV, i en roll med varierande arbetsuppgifter. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i sex månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
DSV är ett av världens ledande transport- och logistikföretag med verksamhet i över 80 länder. I Sverige är DSV en etablerad aktör med starka flöden och lång erfarenhet av att hantera komplexa transportupplägg. Nyligen har DSV dessutom gått samman med Schenker, vilket ytterligare stärker bolagets position på marknaden. Det innebär större geografisk täckning, fler affärer och en organisation i utveckling – där arbetssätt, strukturer och samarbeten fortsätter att sätta sig.
Hos DSV präglas vardagen av ett högt tempo där planering snabbt behöver omsättas i handling. Verksamheten bygger på nära samarbete mellan trafikledning, kunder och åkerier, där kommunikationen är direkt och beslutsvägarna korta. Som bolag är DSV i förändring och tillväxt, vilket skapar möjligheter för dig som vill vara med och påverka, utvecklas i din roll och bidra i en organisation där mycket händer.Dina arbetsuppgifter
Som bokningsadministratör ansvarar du för att administrera, registrera och dokumentera inkommande flöde. Du arbetar främst mot företagskunder, där du tar emot leveransinformation och sedan skapar en order som ska behandlas internt. Dina ärenden tar du emot via både telefon och mail och du kommer även arbeta med många återkommande kunder. Din roll kan beskrivas som en administrativ och koordinerande funktion med syftet att, tillsammans med dina kollegor, skapa ett effektivt logistiskt flöde.
Du erbjuds en onboarding av rutiner, system och arbetssätt innan du arbetar självständigt.
Administrera, registrera och dokumentera inkommande flöde
Arbeta främst mot företagskunder
Ta emot leveransinformation och skapa interna order
Hantera ärenden via både telefon och e-post
Ha löpande kontakt med återkommande kunder
Fungera som en administrativ och koordinerande länk
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av service eller administration är meriterande
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
För att trivas i denna roll ser vi att du är en person med positiv inställning och en god kommunikativ förmåga som är trygg i sociala sammanhang och uppskattar kontakt med både kunder och kollegor. Vi tror att du som söker tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och arbetar på ett strukturerat sätt för att hela tiden föra ditt arbete framåt. Vidare har du en förmåga att kombinera noggrannhet med effektivitet i dina utföranden och tar gärna egna initiativ för att hitta lösningar när det behövs.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Värnamo Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i processen kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Slumpmässiga drogtester förekommer på arbetsplatsen.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895005-2076167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Bredgränd 2B (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9983983