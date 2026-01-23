Junior Automationsingenjör
Tjänsten utgår i första hand från Stockholm eller Västerås. För rätt kandidat finns möjlighet till placering även i Göteborg eller Malmö.
Är du nyutexaminerad ingenjör med ett starkt tekniskt intresse och nyfikenhet för automation och industriella system? Vill du utvecklas i en trygg och strukturerad miljö där lärande, samarbete och långsiktighet står i fokus? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
Vi söker nu en junior automationsingenjör till ett väletablerat industriföretag med hög teknisk kompetens och stark kultur. Här får du möjlighet att bygga en stabil teknisk grund tillsammans med erfarna kollegor och arbeta med lösningar som används i samhällsviktiga industrimiljöer.
Om företaget Du kommer att arbeta hos ett ledande industriföretag med lång erfarenhet inom automation och industriella lösningar. Verksamheten präglas av hög teknisk kvalitet, tydliga arbetssätt och ett långsiktigt perspektiv på både teknik och medarbetare.
Kulturen kännetecknas av samarbete, ansvarstagande och nyfikenhet. Här uppmuntras juniora ingenjörer att ställa frågor, lära sig av andra och successivt ta mer ansvar i takt med att kompetensen växer.
Om rollen Som junior automationsingenjör får du en utvecklande roll där du arbetar nära med seniora kollegor i projekt kopplade till automation och industriella system. Rollen är anpassad för dig som är tidigt i karriären och vill bygga upp din tekniska kompetens steg för steg.
Du kommer bland annat att:
Medverka i utveckling och vidareutveckling av automationslösningar
Arbeta med industriella system och tekniska plattformar
Delta i programmering, teknisk analys och felsökning
Arbeta med dokumentation enligt etablerade processer och krav
Samarbeta i projekt tillsammans med ingenjörer och andra specialister
Vem vi söker Vi söker dig som är i början av din ingenjörskarriär och som vill utvecklas långsiktigt inom automation och industriell teknik. Du är tekniskt nyfiken, prestigelös och trivs i en miljö där samarbete och lärande är centralt.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen
Relevant inriktning, exempelvis automation, industriell IT, reglerteknik eller elkraft
Är nyutexaminerad eller har upp till cirka 1-2 års relevant arbetslivserfarenhet
Ett tydligt intresse för programmering, automation och industriella system
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
YH-utbildning bedöms inte som tillräcklig för denna roll. Tidigare erfarenhet från industri eller liknande miljö är meriterande men inget krav.
Varför denna roll? Här får du möjlighet att starta din karriär i en stabil och professionell miljö där juniora ingenjörer ges rätt förutsättningar att lyckas. Du får arbeta nära erfarna kollegor, bygga teknisk kompetens över tid och utvecklas i en roll med tydligt långsiktigt fokus.
Rekryteringen kommer att hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar kring tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta tyra.nguyen@edzagroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
