Bravura Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-04-14Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-14Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos XLENT.XLENT är en konsultorganisation inom IT och verksamhet, en entreprenörsdriven organisation med en platt struktur där konsulter tillsammans driver företaget framåt.Som Applikationskonsult ingår du i ett team inom XLENT med fokus på MS Dynamics 365 CRM. De är erkända som några av de främsta inom området med konsulter som är målfokuserade, nyfikna, nytänkande och erfarna. Verksamheten bygger på ett nära samarbete och partnerskap, där de optimerar standardprodukter för att skapa kvalitetslösningar anpassat för kundens verksamhet. Genom hög kreativitet och kompetens bidrar teamet till bestående förändringar och maximerar kundens affärsrelationer. Arbetsplatsen präglas av härlig stämning, teamkänsla och möjligheter för varje enskild medarbetare att göra en skillnad.Du erbjuder ett omfattande introduktionsprogram och en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet till både professionell och personlig utveckling.I rollen som Applikationskonsult arbetar du i en bred och varierande roll med ett kundfokus. Du ingår i ett av leveransteamen som består av omkring 5-10 personer, som gemensamt ansvarar för ett antal existerande och nya kunder. Tillsammans utför teamet projekt från ax till limpa där du är med och bidrar i projektets alla faser. Du arbetar InHouse där teamet tar hem projekt och sitter tillsammans i centrala Stockholm. XLENT har en stor kundbas med varierande kunder både gällande storlek och bransch. Detta innebär att din roll och arbetsuppgifter varierar mellan olika projekt och du får prova på bredden som konsult.Inledningsvis tar du rygg på en projektledare i en assisterande funktion där du får följa med för att få en helhets inblick i hur arbetet fungerar. Som konsult finns även möjligheten att bli certifierad inom Microsoft Dynamics 365 CRM.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Civilingenjör, högskoleingenjör, systemvetare eller motsvarande erfarenhetGoda kunskaper inom IT och intresse av affärssystem/CRMDu uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelskaMeriterande med erfarenhet av kundnära roll alternativt något års erfarenhet av liknande konsultrollSom person har du förmågan att leverera med hög kvalitet samt en hög uthållighet. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och driver på ditt arbete självständigt. Därtill ger du ett konsultmässigt intryck och har ett stort intresse för affärer och verksamhetsnära IT-lösningar. Avslutningsvis är du en problemlösare som gillar att ta egna initiativ.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: CRM, konsult, it-stöd, affärssystem, applikationer, applikationskonsult, civilingenjör, Stockholm, heltidVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-14Bravura Sverige AB5689668