Junior Admin Support till Swedbank
2025-10-02
Vill du vara med och stötta ett seniort team inom bankens risk- och regulatoriska arbete? Vi söker nu en junior administratör till vår kund Swedbank som vill bidra med struktur, energi och en positiv attityd i en dynamisk och föränderlig miljö. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco med start omgående och pågår inledningsvis i sex månader. För rätt person kan det finnas möjlighet till förlängning.
Om rollen:
Arbetsgruppen består av totalt 27 medarbetare, och du kommer främst att samarbeta med två nyckelpersoner inom GPA Risk & Regulatory, och vara ett viktigt stöd i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Insamling och sammanställning av material
• Skapa enklare PowerPoint-presentationer
• Ladda upp och strukturera dokument i SharePoint och Teams
• Delta i möten med senior management och bistå med administrativ support
• Vara flexibel och kunna prioritera om när förutsättningarna ändras
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av hela Microsoft Office-paketet
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Trivs med både rutinarbete och snabba förändringar
• Är proaktiv och gillar att ta initiativ
• Är strukturerad, noggrann och serviceinriktad
Vi erbjuder:
Du kommer att arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö, där teamet befinner sig mitt i en omfattande transformation. Här får du möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor och utvecklas inom bank och finans. Tjänsten är placerad i bankens lokaler i Sundbyberg, med möjlighet till viss flexibilitet för hemarbete.
Kontaktuppgifter:
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Business Manager
Maria von Schantz Jobbnummer
9538147