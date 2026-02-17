Junior Account Manager till bolag inom marknadsföring
Vi på Elevra rekryterar nu en Junior Account Manager till ett snabbväxande bolag inom digital marknadsföring och synlighetslösningar. Bolaget befinner sig i en stark expansionsfas och bygger sitt säljteam från grunden, vilket ger dig en unik möjlighet att vara med tidigt på en spännande tillväxtresa och snabbt utvecklas inom B2B-försäljning.
Bolaget erbjuder digitala skärmlösningar och DOOH-exponering i fysiska miljöer runt om i Sverige, med fokus på att öka företags synlighet, kundflöde och försäljning där köpbeslut faktiskt fattas.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som Junior Account Manager ansvarar du för att driva nykundsförsäljning genom ett proaktivt och uppsökande arbetssätt med fokus på återkommande abonnemangsaffärer. Arbetet innebär daglig prospektering, kontakt med företag runt om i Sverige och bokning av möten där du presenterar lösningen, skapar affärsvärde, hanterar invändningar, förhandlar och stänger affärer. Du bygger samtidigt långsiktiga kundrelationer från första kontakt till signerat avtal.Kvalifikationer
Krav
Ca 1 års erfarenhet av mediaförsäljning
Stark kommunikativ förmåga
Målmedveten och självgående
God datorvana
Meriterande
Tidigare erfarenhet av försäljning inom exempelvis DOOH, digital signage eller marknadsföringsskärmar
Tidigare erfarenhet av B2B försäljning
Tidigare arbete på säljbolag
Sportintresse
Team & Kultur
Du blir en del av ett mindre och ambitiöst team med tydligt prestationsfokus, högt tempo och stark laganda. Kulturen präglas av hög arbetsmoral, tydliga mål, ansvarstagande och en gemensam vilja att bygga något långsiktigt tillsammans.
Om dig
Vi söker dig som har omkring ett års erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B eller media, och talar flytande svenska. Du trivs i en resultatinriktad kontorsmiljö i Stockholm och motiveras av tydliga mål, utveckling och möjligheten att påverka din egen inkomst. Som person är du tävlingsinriktad, uthållig, coachbar och har en positiv energi. Erfarenhet från marknadsföring, DOOH eller medieförsäljning är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
