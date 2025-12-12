Junior Account Manager & Administratör
Connecting Jobs som är en del av Beredskapslyftet arbetar för att hjälpa nyanlända i Sverige att komma in på arbetsmarknaden. Genom att samarbeta med engagerade arbetsgivare och partners bygger vi broar mellan kompetens och behov - och skapar möjligheter för både människor och företag.
Vi söker en engagerad och analytisk person som vill kombinera relationsbyggande arbete med datadriven utveckling. Rollen är en kombination av Junior Account Manager och Administratör, där du både vårdar och utvecklar våra arbetsgivarrelationer samt strukturerar data och insights för att förbättra vårt matchningsarbete mellan kandidater och företag.
Du hjälper även till med rapportering kring våra projekt samt stöttar administrativt i våra ansökningsprocesser.
Hötorget, Stockholm
Dina arbetsuppgifter
Som Junior Account Manager:
• Utveckla och vårda relationer med arbetsgivare och samarbetspartners
• Följa upp samarbeten och säkerställa hög nöjdhet hos arbetsgivarna
• Bidra till merförsäljning av våra tjänster och initiativ
• Vara kontaktperson och ge professionellt stöd genom hela processen
Som Administratör:
• Sammanställa och analysera data från vårt CRM-system (Ponty) för att hitta trender och behov
• Hjälpa till med rapportering i våra olika projekt
• Vara administrativt stöd i våra ansöknings- och projektprocesserKvalifikationer
• Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av kundansvar, partnerskap eller Account Management är meriterande
• Vana vid att arbeta med data, gärna i CRM-system och Excel/Google Sheets är meriterande
• Analytisk förmåga att omvandla data till praktiska förbättringar är meriterande
• Erfarenhet av arbetsmarknads- eller utbildningsinsatser för nyanlända är meriterandeProfil
• Relationsskapande och lyhörd, med ett genuint intresse för människor
• Strukturerad och analytisk, trivs med både operativa och strategiska uppgifter
• Självgående, men tycker om att samarbeta i ett engagerat team
• Motiveras av att arbeta värderingsstyrt och skapa samhällsnytta
• Noggrann, strukturerad och stresstålig
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• En möjlighet att göra verklig skillnad i samhället
• En dynamisk och värderingsstyrd arbetsmiljö
• Stora möjligheter att ta initiativ och utvecklas i rollen
• Trevligt kontor i centrala Stockholm
• Hybridarbete
• Friskvårdsbidrag, sjukförsäkring, frukost på jobbet och tillgång till gym
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett projekt som är medfinansierat av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Kandidater som uppfyller dessa kriterier uppmanas att ansöka. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
