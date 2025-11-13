Junior Account Manager - Säljare av bemanningstjänster
2025-11-13
Junior Account Manager - Spännande möjlighet inom försäljning
Vi söker en driven och ambitiös Junior Account Manager till vårt växande team. Rollen passar dig som vill inleda eller fortsätta din karriär inom försäljning och kundrelationer i bemannings- och rekryteringsbranschen.
Dina huvuduppgifter:
Driva säljprocesser för våra bemannings- och rekryteringstjänster
Identifiera och kontakta potentiella kunder, samt vårda leads genom säljprocessen
Samarbeta nära med konsultchefer för att överlämna kvalificerade leads och säkerställa smidiga kundövergångar
Arbeta tillsammans kring uppföljningar, löpande kundkommunikation och merförsäljning
Bidra till utveckling och implementering av säljstrategier
Dokumentera alla säljaktiviteter och kundinteraktioner noggrant
Vi söker dig som har:
Utmärkt kommunikationsförmåga och social kompetens
Stark egen drivkraft och en proaktiv inställning till försäljning
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
God förmåga att organisera och prioritera
Vana vid CRM-system
Tidigare erfarenhet inom försäljning eller kundservice är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Gedigen utbildning och stöd för att hjälpa dig lyckas i rollen
Goda möjligheter till karriärutveckling inom en dynamisk bransch
En samarbetsinriktad och energisk arbetsmiljö
Konkurrenskraftigt lönepaket
Är du passionerad för försäljning, nyfiken på att lära dig nya saker och redo för en spännande utmaning? Då vill vi gärna höra från dig! Bli en del av vårt team och var med och bidra till företagets tillväxt och framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Talea Work AB
(org.nr 556959-4954) Kontakt
Abbe Nilsson
abbe@talea.se
9603042