Julas Customer Service söker sommarvikarier
Jula AB / Kundservicejobb / Skara
2026-01-14
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
, Falköping
, Skövde
, Vara
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett vinnande team på kundservice? Vi söker sommarvikarier för vecka 26-33. Utbildning startar senast vecka 24.
Som Customer Service Representative på Julas kundservice i Skara möter du dagligen våra svenska och norska kunder via telefon, mejl och chatt. Du ingår i ett stort och engagerat team där vardagen präglas av samarbete, tempo och en stark kultur där vi strävar efter att göra skillnad.
I din roll kommer du att hantera frågor gällande teknisk produktsupport, e-handel, sortiment samt medlemsfrågor. Ditt arbete utförs mot uppsatta mål och i linje med vår kundservicepolicy.
Vad finns i ditt CV?
Du har fyllt 18 år, är van vid att arbeta med datorer och har mycket goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift. Har du erfarenhet av kundservice via telefon eller andra serviceyrken är detta meriterande. Har du dessutom erfarenhet eller intresse för Julas produktsortiment? Ännu bättre!
Vem är du?
Du vill vara en del av ett företag med framåtanda, där arbetsmiljön är lika viktig som kundupplevelsen. Du är en problemlösare som brinner för att hjälpa andra. Du är nyfiken, ansvarstagande och gillar att utvecklas, samt trivs i ett team där vi stöttar varandra och delar kunskap
Bra att veta
Tjänsterna börjar mellan vecka 20-24 och löper ut vecka 33 med varierande sysselsättningsgrad. Det kan finnas möjlighet för fortsättning efter sommaren. Placering på Julas huvudkontor i Skara. Jula har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän.
Innan enskilda intervjuer kommer vi hålla en informationsträff där man får mer ingående information om arbetet och tjänsterna.
Så här söker du
Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Vi håller intervjuer löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är den 19 april 2026.
Vid frågor om tjänsterna, vänligen kontakta Customer Service Teamleader Rune B Johansen, 076-8298210 eller rune.brunberg-johansen@jula.se Ersättning
