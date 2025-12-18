Jr Marketing Specialist 50%
2025-12-18
Trött på jobbannonser som låter som en kravspecifikation?
Vi med.
Därför vill vi hellre prata med dig.
Du som gillar kommunikation lika mycket som struktur.
Du som tycker om att skapa innehåll som faktiskt används.
Du som förstår att bra marknadsföring inte handlar om att skrika högst - utan om att guida, engagera och bygga relationer över tid.
Hos oss på Realbridge får du vara med där det händer.
Vi är ett techbolag i tillväxt, och vi bygger relationer lika mycket som vi bygger funktioner.
Marknad hos oss handlar om att göra det enkelt för kunder att förstå, komma igång och lyckas - från första intryck till långsiktig användning.
Tjänsten är på 50 % till en början, men har möjlighet att växa till 100 % över tid i takt med bolagets och rollens utveckling.
Du blir en viktig del i hur vi välkomnar, utbildar och engagerar våra kunder digitalt - både nya och befintliga.
Vad du faktiskt gör här - på en vanlig dag:
Skapar och skickar nyhetsbrev som informerar, guidar och engagerar
Planerar och publicerar innehåll i våra sociala medier
Är med och utvecklar vår digitala onboarding - texter, flöden och innehåll som hjälper nya kunder att komma igång
Tar fram digitala utbildningar och guider för befintliga kunder, till exempel artiklar, videos, webinarier eller hjälpcenterinnehåll
Samarbetar med sälj- och kundteamet för att säkerställa rätt budskap i rätt kanal och rätt fas i kundresan
Följer upp vad som fungerar (och inte) och justerar därefter
Bidrar med idéer på kampanjer, guider och utbildningsmaterial som borde finnas - och tar dem hela vägen i mål
Vem vi tror att du är:
Du är i början av din marknadsföringskarriär, eller har jobbat något år med digital marknadsföring, kommunikation eller innehåll.
Du gillar att skriva, har känsla för tonalitet och tycker om att jobba strukturerat.
Du är nyfiken, prestigelös och gillar att testa dig fram.
Och du trivs i ett sammanhang där du får lära dig mycket, bidra tidigt och vara med och påverka hur vi växer.
Låter det som något för dig?
Skicka några rader om dig själv, eller ditt CV, till myfuture@realbridge.se
Vi intervjuar löpande - och ser fram emot att höra från dig.
All kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag, konsultbolag samt annonsförsäljare avseende denna annons undanbedes och kommer inte att besvaras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: myfuture@realbridge.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Realbridge AB
(org.nr 556970-9156)
Ringvägen 4 (visa karta
)
831 57 ÖSTERSUND Kontakt
Viktor Stjernefeldt myfuture@realbridge.se Jobbnummer
9653858