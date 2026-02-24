Jour- och Familjehemskonsulent
Egna Ben grundades 2007 och är ett företag som erbjuder jour- och familjehem för barn och unga, samt Stödboende för ungdomar i centralt belägna träningslägenheter i Stockholm. Egna Ben har som mål att leverera kvalificerade tjänster med hög omsorg om såväl klient som uppdragsgivare. Vi befinner oss nu i en expansiv fas och söker nu dig som vill arbeta som familjehemskonsulent i vårt team. Arbetsplatsen är belägen på vårt huvudkontor som ligger på Södermalm i Stockholm. Inom Egna Ben värdesätter vi personalen och anser att en god arbetsmiljö är en framgångsfaktor för att hålla en hög kvalitét i våra ärenden. Egna Ben har ramavtal med samtliga av Stockholms stads stadsdelar samt flertalet av länets kranskommuner.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som familjehemskonsulent ansvarar du för ett antal familjehem. Din uppgift är att bistå familjehemmen med handledning och stöd under de perioder de har en placering. Du arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterare.
Som familjehemskonsulent arbetar du bland annat med:
• Rekrytering och utredning av familjehem
• Att utbilda familjehem
• Stöd och handledning till familjehem
• Placeringsförfrågningar och matchning
• I tjänsten ingår även beredskap enligt ett rullande schema.
• Upprätthåller kontakten med uppdragsgivare samt ansvarar för den skriftliga dokumentationen rapporteringen till uppdragsgivare.
Vi söker dig som:
· har socionomexamen eller likvärdig beteendevetenskaplig högskoleexamen
• har erfarenhet av familjehemsvård (gärna som familjehemskonsulent)
• har god kännedom om socialtjänstlagen och BBIC
• har utbildning kring utredningsprocessen
• har utbildning/erfarenhet av att handleda familjehem enskilt samt i grupp
• har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då detta krävs i utredningsprocessen och rapporteringen.
• har god datorvana
• har B-körkort
· Som person är du trygg i dig själv och har en god förmåga att skapa förtroende hos andra människor och för organisationen.
Du har ett vänligt och omsorgsfullt bemötande. Personlig lämplighet är avgörande för att lyckas i denna roll. Vi tror att du är en driven person som sporras av eget ansvar och att utveckla en god och kvalitativ verksamhet.
Ett krav är att du kan jobba effektivt, strukturerat och klarar att möta deadlines samt är kommunikativ. Vidare ser vi att du är en person som tycker om att arbeta både självständigt och i team. Det är av vikt att du en har god samarbetsförmåga, både internt och externt. Ett upparbetat nätverk med familjehem är en stark merit.
Vid intervju begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret som en del av vår rekryteringsprocess. Beställ gärna ett utdrag i samband med att du skickar in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Egna Ben Familjehem AB
(org.nr 559197-3663)
Allhelgonagatan 5 (visa karta
)
118 58 STOCKHOLM Körkort
VD
Moses Eshetu Info@egnaben.se 0701499034 Jobbnummer
