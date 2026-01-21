Jobba som tekniker för pelletspannor
2026-01-21
Är du praktiskt lagd, och tycker om ensamarbete och vill arbeta med att installera och serva pelletspannor?
Vi söker dig som vill arbeta med installation service och underhåll av pelletspannor i en självständig och praktisk roll. Det här är ett fysiskt serviceyrke som innebär både planerade insatser och akuta utryckningar.
Du kommer att utföra regelbunden service av pelletspannor, inklusive sotning och rengöring, vilket innebär att du kan komma att arbeta i en smutsig miljö och använder skyddsmask. Du kommer även att installera pelletspannor på de olika arbetsplatserna. Arbetet sker ensam och ibland med en kollega, men du har alltid möjlighet att få stöd via telefon. När ett driftstopp inträffar åker du ut för att felsöka och åtgärda problemet. Det kan handla om att identifiera fel på 230-voltsanläggningar eller att kontrollera varför strömmen inte fungerar.
Att hålla servicebilen i gott skick och se till att den är rätt utrustad inför varje uppdrag är en naturlig del av arbetet.
Arbetet är förlagt på heltid och arbetstiderna är vanligtvis 07-16. Det kan förekomma övertid vid driftstopp eller liknande. En vecka i månaden kommer man att ha beredskap.
Man utgår hemifrån men arbetet kommer att ske främst i Boden, men kan även förekomma arbeta i Piteå. Det kan även förekomma jobb på annan ort vid kortare uppdrag
DETTA SÖKER VI
Du behöver vara händig, lösningsorienterad och inte rädd för att bli smutsig .
Det är viktigt att du även är serviceinriktad då du har mycket kontakt med kunder. Vi söker dig som vill arbeta med service och underhåll av pannor i en självständig och praktisk roll. Det här är ett fysiskt serviceyrke som innebär både planerade insatser och akuta utryckningar. Du bör även trivas att arbeta ensam och kunna lita på dina kunskaper. Du bör även vara noggrann, pålitlig och ha en god planeringsförmåga.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom industrin.
Du behöver även ha körkort för manuell bil för att kunna köra servicebilen till de olika orterna som arbetat utförs i.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt av kunden.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med urval. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
