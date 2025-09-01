Jobba som studentambassadör!
2025-09-01
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan. Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen.
Är du stolt student på Mittuniversitetet och vill vara med att rekrytera nya studenter samt jobba med aktiviteter som vänder sig till våra nuvarande studenter?
Vi söker studenter från båda våra campusorter samt distansstudenter.
Vilken utbildning du går spelaringen roll. Det som är viktigt är att du vill inspirera andra till att studera hos oss och representera universitetet i enlighet med våra värderingar. Du kommer även jobba för att skapa stolthet bland våra nuvarande studenter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
- delta i arbetet med studentrekrytering. Det kan till exempel handla om att chatta med presumtiva studenter under ansökningsperioden eller att representera Mittuniversitetet på fysiska och digitala events, såsom mässor, webbinarier, Öppet hus, gymnasiebesök eller studiebesök.
- skapa digitalt innehåll på svenska och engelska i form av inlägg, reels och livesändningar i
Mittuniversitetets sociala mediekanaler som Instagram, TikTok och YouTube.
- Vara statist när vi spelar in filmer om Mittuniversitetet och tar bilder till vår bildbank.
Kvalifikationskrav:
- du är student vid Mittuniversitetet.
- du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Publiceringsdatum2025-09-01Dina personliga egenskaper
- du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
- du har en god kommunikationsförmåga.
- du är strukturerad i ditt arbete och håller tidsramar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Extra meriterande är om:
- du har erfarenhet av att möta barn och unga (idrottsledare, extrajobb på skola, syskon etc.).
- du talar och skriver ett (eller flera) av följande språk: arabiska, kurdiska, persiska, somaliska eller tigrinja.
- du har erfarenhet av att skapa innehåll till sociala medier såsom Instagram, YouTube och TikTok.
- är van vid att hantera allt från livesändningar på Instagram,YouTube och TikTok till att skapa rörligt innehåll som kräver redigering.
- du har tidigare erfarenhet av att arbeta som studentambassadör eller Digital Ambassador vid Mittuniversitetet.
- du har körkort.
I din ansökan vill vi att du anger:
- det program och vilken termin du läser.
- varför du skulle passa att arbeta som studentambassadör.
- vilka av arbetsuppgifterna som studentambassadör skulle intressera dig mest att jobba med
- hur du uppfyller kvalifikationskraven och de extra meriterna ovan.
Vad erbjuder vi dig?
Arbetet som studentambassadör ger dig möjligheter att utveckla dina färdigheter i presentationsteknik, kommunikation och marknadsföring, arrangera events, värdskap med mera. Du får även erfarenhet av hur det är att representera ett varumärke. Att jobba som studentambassadör är ett utmärkt tillfälle att bygga på ditt CV, kanske få prova det du lär dig i din utbildning praktiskt och utvecklas inför ditt kommande arbetsliv. För att du ska kunna representera Mittuniversitetet på bästa sätt håller vi ett utbildningstillfälle för alla nyanställda studentambassadörer där vi går igenom vårt varumärke och vad vi står för.
Anställning och tillträde:
Som studentambassadör vid Mittuniversitetet har du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kommer att tillhöra en personalpool och anställs vid varje enskilt tillfälle samt får ekonomisk ersättning per timme (se information om ersättningar). Hur mycket man får arbeta som
studentambassadör varierar, eftersom du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen.
Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Östersund eller Sundsvall
Information:
Närmare upplysning lämnas av Maria Runering, tfn, 010-142 78 37, maria.runering@miun.se
eller Mia Risemark tfn 010-142 84 43, mia.risemark@miun.se Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2025-09-26. https://miun.varbi.com/what:job/jobID:847912/
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
