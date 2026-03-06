Jobba som säljare remote

iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-06


Som säljare hos oss jobbar du 100 % remote och kan befinna dig var som helst i världen - det enda som krävs är stabil uppkoppling och leverans. Du ringer potentiella kunder för våra välkända uppdragsgivare.
Du jobbar mot tydliga mål, mäts på resultat och förväntas ta fullt ansvar för din prestation. Arbetstiderna är flexibla, men det är utfallet som räknas.
Du står aldrig ensam vi ger dig struktur, coaching, uppföljning och verktyg för att prestera på hög nivå. Resten är upp till dig.
Vi söker dig som:

Har dokumenterad erfarenhet av telemarketing

Är självgående, tävlingsinriktad och hungrig på resultat

Trivs med ansvar och frihet i ett remote-upplägg

Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift

Har stabil och snabb internetuppkoppling

Är van att jobba mot tydliga mål, KPI:er och uppföljning

Vi erbjuder:
Provision utan tak - du styr din egen lön Utbildning och kontinuerlig, rak coaching Jobba var som helst i världen 100 % remote Reella karriärmöjligheter inom iSales Tjänstepension och sjukförsäkring
Ansök nu. Urval sker löpande.

