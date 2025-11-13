Jobba som mötesbokare - B2B
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Movere fortsätter att växa och söker nu 3st rutinerade och målinriktade mötesbokare. Vi söker dig som har en vana av att ta kontakt via telefon, skapa intresse och boka kvalificerade möten.
Som mötesbokare hos oss kommer du att:
Kontakta potentiella kunder via telefon främst
Presentera våra erbjudanden på ett tydligt och professionellt sätt
Boka relevanta möten med beslutsfattare
Arbeta mot tydliga mål
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mötesbokning eller försäljning
Är självständig, engagerad och målinriktad
Har god kommunikationsförmåga och lätt för att skapa förtroende
Arbetar strukturerat
Behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Vi erbjuder
Provisionsbaserad lön med goda bonusmöjligheter
En positiv och familjär arbetsmiljö
Coachning och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att växa inom företaget
Omfattning: Heltid, mån-fre
Lön: Garantilön (provisionsbaserat)
Plats: Alvik, Bromma
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan redan idag. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
9604422