Jobba remote - Starta idag
ProActive Q Res. Nordic AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ProActive Q Res. Nordic AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
TJÄNA EXTRA PENGAR - FLEXIBELT OCH ENKELT JOBB ONLINE
Vill du ha en extra inkomst som du enkelt kan kombinera med arbete eller studier? Nu har du chansen att delta i onlineundersökningar och få betalt för din tid - snabbt och enkelt!
Så fungerar det:
Delta i betalda undersökningar via din mobil eller dator, när det passar dig.
Du får upp till 30 kr per undersökning.
Inbjudningar skickas direkt till din e-post - välj själv om du vill delta.
Genom att delta hjälper du företag och organisationer att förbättra sina produkter och tjänster samtidigt som du tjänar pengar. Ett perfekt extraarbete för dig som vill ha flexibilitet!
Vad vi erbjuder:
Flexibelt upplägg - arbeta var och när du vill.
Inga förkunskaper krävs.
Ett enkelt sätt att få din röst hörd och påverka framtidens varor och tjänster.
Vad vi söker:
Du som har grundläggande kunskaper i svenska.
Tillgång till en smartphone eller dator med internetuppkoppling.
Kom igång redan idag!
Det tar bara 1 min att registrera sig.
Varmt välkommen till vår panel - där din åsikt gör skillnad!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@proactivepanel.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ProActive Q Res. Nordic AB
(org.nr 559250-9433), https://proactivepanel.com/ Arbetsplats
ProActive Q Res Nordic AB Jobbnummer
9743290