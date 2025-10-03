Jobba kväll i hemtjänsten
Höjdpunkter med jobbet:
• Din insats gör verkligen skillnad
• Du arbetar i en utvecklande miljö
• Du har kompetenta och omsorgsfulla kollegor
Vi erbjuder arbete kvällar/helg.
Vi erbjuder fasta tjänster heltid.
Vi vill bli den bästa hemtjänsten! Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som undersköterska i Leksands kommun arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom yrket. Vi har ett nytt arbetsätt som innebär att du ingår i ett mindre omvårdnadslag där fokus ligger på socialstyrelsens riktlinjer för fast omsorgskontakt. Det innebär att omvårdnadslaget utgör en bra kontinuitet för våra kunder. Vi eftersträvar utveckling vilket innebär att använda ny teknik och digitala verktyg för att effektivisera och förbättra vården.
Dina arbetsuppgifter består av att hjälpa kunden i sitt egna hem utifrån en personcentrerad vård och omsorg. Du kan förvänta dig varierande arbetsuppgifter från stort till smått som kan vara att hjälpa till med måltider, på och av klädning, förflyttning, personlig hygien, ledsagning och promemader, att känna trygghet och att bryta isolering. Det ingår även dokumentation och uppföljning med andra proffessioner såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Profil
• Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre, i de äldres hem
• Vi söker dig som tycker om att köra bil och arbeta självständigt
• Vi söker dig som tycker om att bygga relationer
Meriterande är om du är utbildad undersköterska med ett rehabiliterande synsätt. Du behöver ha god data/teknik vana, för att hantera telefoner, appar, mail, digital tillsyn och läkemedelsrobotar. Meriterande om även om du har tidigare erfarenhet eller specialistkompetens inom demens, palliativ vård eller psykiatri.
Om arbetsplatsen
Hemtjänsten består av tre hemtjänstområden, en nattpatrull och ett serviceteam.
Hemtjänsten utgår från Tibble, där vi har vår fina gemensamma lokal. Där finns planerare och teamledare som stöd i vardagen. Vi arbetar i omvårdnadslag med undersköterskor och vårdbiträden. Övergripande finns två chefsassistenter och en bil- och digitaliseringstekniker.
Hemtjänstens uppdrag är att göra det möjligt för den enskilde att kunna bo kvar i sitt hem.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Sista ansökningsdatum
2025-10-27
Tillsättning sker löpande efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n och tar in på intervju, så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Sandra Edesberg sandra.edesberg@leksand.se 0247-80432 Jobbnummer
