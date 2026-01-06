Jobba inom energibranschen, solcellsbatterier - B2B2C
Movere Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-01-06
Har du erfarenhet inom försäljning?
Vill du arbeta med marknadens mest efterfrågade produkter inom energibranschen och samtidigt ha friheten att bygga upp din egen kundportfölj?
Vi söker nu en driven och självgående Account Manager som vill ta nästa steg i karriären tillsammans med ett engagerat och resultatinriktat team.
Vad innebär rollen?
Hos oss får du möjlighet att kombinera våra produkter och tjänster inom el och energimarknaden för att skapa skräddarsydda lösningar till dina kunder. Du kommer att:
Bygga och utveckla din egen kundportfölj från grunden
Sälja attraktiva och efterfrågade produkter inom energisektorn
Påverka din inkomst direkt genom vår unika provisionsmodell (du har en garantilön)
Arbeta självständigt men alltid vara en del av teamet
Vad vi erbjuder:
Frihet att forma din försäljning - du bygger din portfölj och säljer på ditt sätt
Starka produkter på en växande marknad - energibranschen är hetare än någonsin
Utveckling & coachning - oavsett tidigare erfarenhet får du möjlighet att växa vidare
Familjärt och peppande team - vi firar framgång tillsammans och lyfter varandra
Tjäna på de affärer du stänger - inga tak, bara möjligheter
Arbetstider:
måndag-fredag (mån-tors 09:15-17:45, fredagar 09:15-16:00)
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom telemarketing, B2B eller liknande områden.
Talar och skriver flytande svenska
Är resultatorienterad och ambitiös
Är självgående, driven och van vid att arbeta med eget ansvar.
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan idag så kontaktar vi dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103)
BROMMA
