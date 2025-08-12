Jobba extra på Lidingö
Dina Arbetsuppgifter och profil
Nu finns det möjlighet att arbeta hos Bonver via oss på Insitepart. Du kommer att arbeta med kända varumärken och dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att plock pack, hantering utav inleverans, returhantering och reklamationer. Arbetstiderna är varierande under dagtid och är förlagda måndag - fredag.
Vi söker dig som är intresserad utav att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du ska gärna vara flexibel i ditt sätt att arbeta och bidra till en positiv inställning. Det krävs att du ska kunna arbeta minst 2st dagar i vecka under dagtid, varav 1st av dessa dagar skall vara måndagar.
Observera! För att vara aktuell för den här tjänsten så måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning dvs antingen studier på heltid (100%) eller ett annat arbete på minst 50%.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor För denna tjänst skall du kunna arbeta varje måndag under dagtid
Den här tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Insitepart och kommer att arbeta ute hos vår kunder i Stockholm med omnejd.
Insitepart tillämpar bakgrundskontroll hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
