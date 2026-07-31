Jobb för studenter som fordonsförflyttare
Uniflex AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-07-31
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Är du student och vill kombinera studierna med ett flexibelt extrajobb? Gillar du bilar och trivs bakom ratten? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu flera fordonsförflyttare till Axess Logistics med start under hösten.
Axess Logistics arbetar med hantering av nyproducerade bilar som anländer till Sverige. Innan fordonen transporteras vidare till återförsäljare och slutkunder behöver de kontrolleras och förflyttas inom anläggningen.
Som fordonsförflyttare kommer du att arbeta i Östra Hamnen där du ansvarar för att köra, parkera och hantera fordon på ett säkert och noggrant sätt.
Arbetet är förlagt till dagtid:
Måndag–torsdag: 07.00–15.45
Fredag: 07.00–14.55
Vi ser gärna att du kan arbeta 2-3 vardagar per vecka.Dina arbetsuppgifter
Genomföra visuell kontroll av fordon för att upptäcka eventuella skador
Följa säkerhetsrutiner och arbetsinstruktioner
Förflytta och parkera bilar inom anläggningen
Vem är du?
Har haft B-körkort för manuell växellåda i minst 1 år
Är en trygg och van bilförare
Är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk
Studerar på universitet, högskola eller YH-utbildning, alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51 %
Meriterande
Tidigare erfarenhet av transport-, logistik- eller fordonsrelaterat arbete
Erfarenhet som budbilsförare, chaufför eller liknande
Ett stort intresse för bilar
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8155567-2125529". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Malmo Central Station (visa karta
)
211 20 MALMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017254