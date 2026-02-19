Jobb för studenter som fordonsförflyttare
Uniflex AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-02-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Pluggar du och vill dryga ut plånboken och gillar bilar? Då kan detta vara jobbet för dig. Vi säker nu ett antal studenter som vill jobba under våran men även över sommaren!Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Axess Logistics arbetar med att ta emot nyproducerade bilar. När bilarna når svensk mark ska bilarna kontrolleras och färdigställas för transport till slutkund.
Arbetstiderna är förlagda under dagtid, måndag-torsdag mellan 07.00-15.45, samt fredag 07.00-14.55.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att transportera/förflytta bilar inom deras område nere i Östra hamnen. Utöver detta kommer du även att kontrollera så att inga synliga skador finns på bilarna.
Vem är du?
Du ska ha haft körkort för MANUELL växellåda i minst 1 år och vara en van bilförare och en mästare på parkering.
Har du tidigare jobbat inom någon form av transport så som budbilsförare är det klart meriterande.
Att du är ansvarstagande och förstår vikten av säker körning vad gäller fordonet, dig själv och din omgivning ser vi som en självklarhet.
I övrigt ser vi helst att du kan jobba minst 3 vardagar i veckan. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5827". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Nordberg johan.nordberg@uniflex.se Jobbnummer
9752193