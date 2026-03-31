Javautvecklare inom backend och integrationer
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i ett etablerat utvecklingsteam som vidareutvecklar ett Clinical Data Repository och en vårddataplattform i en komplex vårdmiljö. Fokus ligger på backend-komponenter och integrationer som gör data mer tillgänglig, strukturerad och användbar med hög kvalitet.
Här arbetar du nära verksamhetskritiska flöden där robust teknik stödjer datadrivna arbetssätt och bättre vård. Du får vara med och bygga lösningar som behöver fungera långsiktigt, skala väl och hålla hög teknisk kvalitet. Det gör uppdraget särskilt intressant för dig som gillar modern Javautveckling i en miljö där tekniken har tydlig påverkan.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar Java-baserade komponenter och tjänster i vårddataplattformen.
Du bygger och förvaltar integrationer mot andra system och plattformar.
Du deltar i design, implementation och testning av nya funktioner.
Du driver arbetet med kodkvalitet genom testdriven utveckling, kodgranskning och automatisering.
Du samarbetar nära utvecklare, produktägare och arkitekter för att ta fram skalbara och hållbara lösningar.
Du bidrar till backend-lösningar som stödjer hög datakvalitet och stabil informationshantering.
KravAkademisk examen inom datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling med fokus på Java och JVM-baserade ramverk, till exempel Spring, Spring Boot eller Quarkus
Minst 3 års erfarenhet av utveckling mot SQL- och/eller NoSQL-databaser
Minst 3 års erfarenhet av utveckling av backend-tjänster och REST API:er
Minst 3 års erfarenhet av arbete med containerplattformar som Kubernetes eller OpenShift samt CI/CD-lösningar, till exempel GitLab CI eller Jenkins
Minst 2 års erfarenhet av arbete med händelsestyrda arkitekturer och integrationsmönster, inklusive Kafka eller motsvarande meddelandekö-/streaminglösningar
MeriterandeErfarenhet av att utveckla integrationer eller tjänster som hanterar stora datamängder mot DataLake-tekniker, till exempel Hadoop, Spark, Delta Lake eller motsvarande, i vård- eller forskningsnära miljö
Erfarenhet av att bidra till förbättrade utvecklingsprocesser och metodstöd, exempelvis testdriven utveckling, automatisering eller kodgranskning, i komplexa teammiljöer
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
