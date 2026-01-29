Javautvecklare
2026-01-29
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemutvecklare till ett samhällsviktigt initiativ inom offentlig sektor: utvecklingen av en ny statlig e-legitimation med högsta tillitsnivå. Du blir en del av ett agilt utvecklingsteam som arbetar med lösningar inom identitetshantering, där fokus ligger på säkerhet, robusthet och användbarhet. Rollen omfattar hela livscykeln från utveckling och vidareutveckling till förvaltning, felsökning och felrättning, med möjlighet att påverka tekniska vägval och driva tekniska frågor framåt.
ArbetsuppgifterUtveckla, vidareutveckla och förvalta system kopplade till elektronisk legitimering och identitetshantering.
Omsätta verksamhetskrav till effektiv, kvalitetssäkrad programkod.
Delta i agila ceremonier och veckovisa avstämningar tillsammans med team och uppdragsledare.
Bidra till tekniska vägval, föreslå lösningar och driva förbättringar i system och kodbas.
Sätta upp och arbeta i systemmiljöer med mikrotjänstarkitektur och containerbaserade lösningar.
Arbeta med felsökning och felrättning samt säkerställa skalbara, robusta och säkra leveranser.
KravUtbildning inom system/datavetenskap eller motsvarande erfarenhet.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet som systemutvecklare.
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet av Java på Linuxplattform.
Erfarenhet av Spring Boot och relaterade ramverk.
Minst 1 års erfarenhet av mikrotjänstarkitektur och containerbaserad miljö (t.ex. Docker, Kubernetes).
Goda kunskaper i svenska.
Svenskt medborgarskap.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att implementera säkerhetslösningar baserat på OIDC/OAuth2.
Erfarenhet av CI/CD och Jenkins.
Erfarenhet av verktyg/plattformar såsom Bitbucket, Nexus, OpenShift, GitOps och Maven.
