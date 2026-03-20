Jakobs Stege söker duktiga snickare
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Jakobs Stege är ett byggbolag med erfarna och skickliga hantverkare som främst arbetar med renovering av lägenheter. Våra uppdrag kommer från byggföretag, försäkringsbolag och fastighetsbolag. Vi är ett mindre bolag där du får möjlighet att påverka ditt arbete och utvecklas i din yrkesroll. Hos oss arbetar vi nära varandra och värdesätter kvalitet, ansvar och yrkesstolthet i varje projekt. Företaget är anslutet till kollektivavtal via Byggnads.
Just nu söker vi flertalet snickare eftersom vi har en starkt ökad efterfrågan i våra projekt och behöver förstärka vårt team.
Som snickare hos oss arbetar du främst med renovering av lägenheter i större byggprojekt. Arbetet är interiört och omfattar bland annat gipsväggar, golv, dörrar, kök och annat vanligt snickeriarbete. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med andra snickare och en arbetsledare. Ni samarbetar nära och hjälper varandra för att säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och följer tidsplan.
Som snickare kommer du bland annat att:
Arbeta med montering av gipsväggar, golv och dörrar.
Utföra snickeriarbeten vid renovering av lägenheter.
Montera kök och andra interiöra byggdelar.
Ansvarsområden:
Du ansvarar för att ditt arbete utförs med hög kvalitet och enligt ritningar och uppsatta tidsramar. Du bidrar till att arbetslaget fungerar bra tillsammans och att projekten genomförs på ett effektivt och professionellt sätt. Du är delaktig i att upprätthålla ordning och säkerhet på arbetsplatsen.
Önskad profil:
Minst 4 års erfarenhet av arbete som snickare i Sverige. ( inte finsnickare, möbeltillverkning)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du kan läsa och förstå ritningar.
Du är självgående i ditt arbete.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och har yrkesstolthet; eftersom du förväntas ta ansvar för ditt arbete och leverera med hög kvalitet.
Trivs i ett högt tempo; eftersom projekten ofta har tydliga tidsramar som ska hållas utan att tumma på resultatet.
Är flexibel och lösningsorienterad; då arbetsdagen kan variera och kräver att du hittar praktiska lösningar.
Är social och bidrar till en god stämning; eftersom du arbetar nära dina kollegor i team.
Meriterande om du:
Har språkkunskaper i polska och/eller ryska.Övrig information
Start: Omgående.
Arbetstider: 07.00-16.00 på vardagar.
Placering: Stockholm.
Anställningsform: Heltidsanställning med 6 månaders provanställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7437628-1905851".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Tillväxt Botkyrka AB
