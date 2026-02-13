IT-tekniker (vikariat)
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen / Supportteknikerjobb / Enköping Visa alla supportteknikerjobb i Enköping
2026-02-13
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen i Enköping
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Vi står inför inflytt i vårt nya kommunhus och söker dig som vill vara med och göra det möjligt. Nu rekryterar vi en IT-tekniker för ett sex månader långt vikariat med fokus på installation och iordningställande av IT-utrustning i våra nya lokaler.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med inflytt av IT-utrustning i det nya kommunhuset och ansvara för att tekniken fungerar på våra nya arbetsplatser. Installation av nya datorer och annan utrustning ingår i uppdraget.
Arbetet är varierande och innebär både praktiska moment och supportinsatser ute i verksamheterna.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Installation, viss felsökning och hantering av hårdvara såsom PC, Chromebooks, skrivare och kringutrustning.
• Uppställning och iordningställande av nya arbetsplatser i kommunhuset.
• Medverkan vid flytt av IT-supportens egen verksamhet till nya kommunhuset.
• Support på plats ute i verksamheterna, kopplat till aktiva ärenden i ärendehanteringssystemet.
• Administration och viss felsökning i olika system.
• Registrering och dokumentation i ärendehanteringssystem.Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i den här rollen ser vi gärna att du har relevant utbildning inom IT eller arbetserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Som person är du serviceinriktad, noggrann och strukturerad, självständig och lösningsorienterad samt bekväm i mötet med människor. Du känner dig bekväm med att arbeta i en händelserik och snabbrörlig miljö där du får möjlighet att hjälpa andra. Du har god pedagogisk förmåga och en helhetssyn i ditt sätt att analysera och lösa problem, både i team och självständigt. Allt vårt jobb registreras och dokumenteras i vårt ärendehanteringssystem. Har du kanske också tidigare erfarenhet av att jobba med AV-utrustning ser vi det som ett plus.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du har möjlighet att börja ganska omgående.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306090". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Kontakt
IT-supportchef
Viktoria Andersson viktoria.andersson@enkoping.se 0171 62 51 97 Jobbnummer
9740694