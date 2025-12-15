IT-tekniker till Proplate
2025-12-15
Är du en serviceinriktad och engagerad person som brinner för support och tekniska lösningar? Vill du arbeta i en bred roll med varierande arbetsuppgifter i ett utvecklande bolag? Då har vi chansen för dig! Till Proplate i Oxelösund söker vi en IT-tekniker som kommer få jobba med olika aspekter av IT-arbete. Du kommer att ha en central roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som IT-tekniker hos Proplate arbetar du brett med både hård- och mjukvara och stöttar användare i hela organisationen - även på vår nya site i USA. Du hanterar installation, konfigurering, drift och felsökning av klienter, nätverk och infrastruktur. I rollen ingår även arbete med IT-säkerhet och skydd av våra endpoints, vilket är en viktig del av Proplates digitala utveckling.
Du kommer främst arbeta i Microsoft 365-miljön med tillhörande produkter och moderna administrationsverktyg som Intune, samt hantera nätverksmiljöer med bland annat Ubiquiti och brandväggslösningar. Rollen innebär även ansvar för företagets inköp av IT-utrustning.
Rekryteringsprocessen utförs tillsammans med Poolia, och du blir anställd direkt av Proplate. Alla frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Jens Uhr.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ingår varierande och utvecklande uppgifter, bland annat:
• Support och stöd till användare i ärenden rörande hård- och mjukvara
• Installation, konfigurering och felsökning av datorer, mobiltelefoner, skrivare och övrig IT-utrustning
• Drift, felavhjälpning och underhåll av servrar, klienter, nätverk och brandväggar
• Administrering av Microsoft 365, Azure AD, Intune och andra verksamhetskritiska system
• Hantering av nätverksutrustning
• Ansvar för IT-utrustningsinköp
• Dokumentation i ärendehanteringssystem och bidrag till effektiva IT-processer
• Support och tekniskt stöd för vår site i USA
• Arbete med IT-säkerhet, t.ex. endpoint protection, behörighetskontroller och säkerhetsrutiner
Varför välja Proplate?
Hos Proplate får du arbeta i en dynamisk och modern industrimiljö där IT spelar en central roll i verksamheten. Här erbjuds du:
• Goda utvecklingsmöjligheter - både tekniskt och personligt
• Möjlighet att påverka och förbättra vår IT-miljö
• Ett litet men mycket kompetent team med stark lagkänsla
• Stor frihet under ansvar
• Möjlighet till certifieringar och relevant kompetensutveckling
• Gemensam träning en gång i veckan på arbetstid
Du får arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad för både kollegor och företagets fortsatta digitalisering.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Minst gymnasieutbildning inom IT eller motsvarande kompetens
• Några års erfarenhet av IT-drift, support eller liknande arbete
• Goda kunskaper inom Microsoft 365
• Meriterande erfarenhet av Azure, AD/Azure AD, Intune, SharePoint och Exchange Online
• Erfarenhet av nätverk, brandväggar och gärna Ubiquiti
• Intresse och förståelse för IT-säkerhet och endpoint protection
För att lyckas i rollen är du serviceinriktad, prestigelös och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är kommunikativ, har god struktur och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, och det är meriterande om du känner dig bekväm i engelska då rollen även omfattar support till vår amerikanska site.
Om verksamheten
Proplates produktionsanläggning i Oxelösund är en av världens modernaste för tillverkning av stora och komplexa komponenter i grovplåt. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster - från skärning och CNC-bearbetning till svetsning, montering och målning. Bland våra kunder finns internationella industriföretag som Liebherr, Kobelco, Manitowoc, Steel Warehouse, Epiroc, Metso, Nordex och Komatsu. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jens Uhr jens.uhr@poolia.se 070-374 04 82 Jobbnummer
9643804