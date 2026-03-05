IT-tekniker till Munkfors kommun (Vikariat)
Munkfors kommun / Supportteknikerjobb / Munkfors Visa alla supportteknikerjobb i Munkfors
2026-03-05
, Sunne
, Hagfors
, Forshaga
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Munkfors kommun i Munkfors
, Forshaga
eller i hela Sverige
Vill du bli en del i vår framtidskommun?
I Munkfors kommun bor och förenas människor, infödda och inflyttade, i en kommun som ger en trygg och trivsam livsmiljö med kommunala verksamheter som sätter alla medborgare i fokus. Munkfors är den lilla kommunen som är bäst på att vara liten och utnyttja fördelarna litenheten ger nu och i framtiden. Munkfors kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår vision vilar på fyra värdeområden som är extra viktiga för Munkfors kommuns utveckling: livskvalitet, bäst på att vara små, tillgänglighet och Munkforsandan. Tillsammans är de vår gemensamma plattform.
Är du en prestigelös problemlösare som trivs i en roll med stor variation? Vi söker nu en engagerad IT-tekniker till Munkfors kommuns IT-avdelning.
Tjänsten är ett vikariat t o m 2026-12-31 med goda möjligheter till förlängning.
Som en del av vårt team blir du en nyckelperson i att få den digitala vardagen att rulla för våra verksamheter. Hos oss får du en varierad vardag där vi sköter allt från interna system och serverdrift till Munkfors stadsnät och användarnas mobila utrustning.Publiceringsdatum2026-03-05Beskrivning
I rollen som IT-tekniker jobbar du brett och verksamhetsnära. Du varvar teknisk drift av infrastruktur med att vara ansiktet utåt i vår support, där du hjälper våra kollegor med deras dagliga tekniska utmaningar.Dina arbetsuppgifter
- Användarsupport: Ge tekniskt stöd till våra användare via telefon, fjärrstyrning eller på plats ute i verksamheterna.
- Mobila enheter: Hantera och konfigurera mobiltelefoner, surfplattor och tillhörande system (MDM).
- Chromebooks & Google Workspace: Administrera och supportera Chromebooks samt tillhörande molntjänster.
- Drift & Underhåll: Ansvara för den dagliga driften av våra servrar, nätverk och lagringslösningar.
- Felsökning: Lösa incidenter och problem som uppstår i både mjukvara och hårdvara.
- Tekniskt stöd: Fungera som rådgivare vid inköp och projekt för att se till att nya lösningar och enheter passar in i vår miljö.Kvalifikationer
Vi söker en teknisk generalist som gillar att "skruva" i system och hitta smidiga lösningar för slutanvändaren. Du har en naturlig förmåga att analysera problem och kan förklara tekniska saker på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Vi söker dig som har:
- Utbildning & Erfarenhet: Vi söker dig som har en eftergymnasial IT-utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Det viktigaste för oss är din tekniska förståelse och din förmåga att omsätta kunskap i praktiken.
- Bred teknisk bas: God förståelse för IT-infrastruktur, operativsystem (Windows/iOS/Android) och nätverk.
- Erfarenhet av support: Du trivs med att hjälpa människor och lösa tekniska problem i en kundnära roll.
- Kunskap om mobilitet: Erfarenhet av att administrera mobila enheter och applikationer.
- Samarbetsförmåga: Du är en lagspelare som bygger goda relationer med både kollegor och leverantörer.
Meriterande:
- Erfarenhet av virtuella miljöer och molntjänster.
- Tidigare arbete inom kommunal verksamhet.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och en chans att vara med och påverka kommunens digitaliseringsresa. Vi värdesätter flexibilitet, servicekänsla och ett eget driv.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Kommunledningskontoret som arbetsplats
På kommunledningskontoret arbetar vi med att driva de strategiska och övergripande frågorna som formar framtiden för Munkfors kommun. Tillsammans med våra engagerade medarbetare jobbar vi ständigt för att förbättra villkoren och förutsättningarna för alla som bor, lever och verkar här. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning och uppdatering är vi alltid redo att möta framtidens utmaningar.
Vårt kontor fungerar som en central länk mellan förtroendevalda politiker och kommunens olika verksamheter. Vi ansvarar för ekonomi, HR, näringsliv, turism, kultur, kommunikation och IT. Här finns även tekniska enheten som ser till att invånarna har rent vatten, fungerande avfallshantering, välskötta fastigheter, lekplatser och gator. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkfors kommun
(org.nr 212000-1801) Arbetsplats
Kommunledningskontor, IT Kontakt
Jonas Bergström 0563-541020 Jobbnummer
9779296