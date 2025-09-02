IT-tekniker till kund i Umeå!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Umeå Visa alla supportteknikerjobb i Umeå
2025-09-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Umeå
, Vännäs
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Här får du med ett intresse och kunskap inom IT en chans att jobba i en kundnära roll för att hjälpa till att skapa den bästa möjliga IT-miljön för användare! Har du dessutom kunskap av Windowsoperativet och felsökning och vill bli en del av en större aktör i Umeå? Läs mer och ansök direkt då vi arbetar löpande med urval!
OM TJÄNSTEN
I rollen som IT-tekniker inom kundsupport kommer du tillhöra ett större team inom First- och Secondline support. Här arbetar man nära kund med olika supportrelaterade frågor samt med felavhjälpning inom olika PC-områden. Detta är en stor möjlighet för dig med ett gediget intresse inom IT att få chansen att utvecklas.
Du kommer att vara anställd som konsult hos Academic Work och jobba hos vår kund. Om alla parter är nöjda med samarbetet finns det goda möjligheter till förlängning. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med support och felavhjälpning av den lokala pc-miljön ute hos kund och via telefon/kundsupport
• Installera datorer mm. inom olika verksamheter och skolor
• Utföra arbete inom First line kundsupport och Second line "on site"
• Hantera beställningar och installationer och felsökning
VI SÖKER DIG SOM
• Har en gymnasieexamen
• Har goda kunskaper inom Windowsoperativet samt kunskap inom felsökning
• Kan obehindrat kommunicera på svenska, detta för att kunna ha dialog med användare
Det är meriterande om man har tidigare erfarenhet av arbete inom IT-support.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9486627